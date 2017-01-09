تجربة استثنائية مع وجبة شاي ما بعد الظهيرة ذا لندن رويال تي في

نجحت "ذا لندن رويال تي" التي يقدمها فندق "كافيه رويال" في تحقيق شهرة واسعة كواحدة من أفضل وجبات شاي ما بعد الظهيرة في العاصمة البريطانية، حيث يأخذ الفندق ضيوفه في رحلة فريدة تعرفهم على تقاليد احتساء الشاي الإنجليزي، وذلك في مقهى "أوسكار وايلد"، الوجهة اللندنية الرائعة ذات الديكورات الذهبية الفاخرة. والتزاماً بالإرث والتقاليد البريطانية العريقة، تتيح وجبة شاي ما بعد الظهيرة "ذا لندن رويال تي" للزوّار فرصة الاطّلاع على العديد من التقاليد البريطانية لتناول الشاي والاستمتاع في الوقت ذاته بمذاق الأطايب الشهية والفطائر المحلاة المحضرة على يد شيف الحلويات التنفيذي ساره باربر.

وتبدأ تجربة الضيوف الرائعة حال وصولهم إلى مقهى "أوسكار وايلد" مع لمحةٍ سريعة على تاريخ وتقاليد شاي ما بعد الظهيرة في المملكة المتحدة والتعرف عن كثب على السجل الزاخر والأسطوري لفندق ’كافيه رويال‘ الذي يعتبر أحد أبرز المعالم اللندنية، ليخوض الضيوف بعد ذلك رحلة مميزة تتيح لهم تذوق ما لذ وطاب مع فطائر جبن الماعز والطماطم اللذيذة، ثم تجربة مجموعة مختارة من السندويشات المصاحبة للشاي والمحضرة من الخيار والجبن الكريمي والشمندر إلى جانب طبق الجمبري مع البهارات والعسل اللندني وسلمون "وايلد" المدخن مع بيض السمان وأوراق الرشاد.

ويحتفي فندق "كافيه رويال" بموسم الفراولة الصيفي إذ تبدأ قائمة الحلويات الشهية التي تعدها الشيف ساره باربر مع كعكة "ستروبيري آند كريم جاتو" المكونة من كعكة اسفنجية من اللوز والبيض والزبدة والمحشوة بقطع الفراولة المغطاة بالسكر وجيلي الفراولة إلى جانب موس الفراولة والفانيلا وتزينها طبقة من الفراولة والتوت البري، وتستحضر الشيف ساره أطايب عام 1927 بتحضيرها كعكة ’ميني جافا كيك‘ المكونة من عجينة اللوز المحشوة بقطع اليوسفي المغطاة بالسكر والبرتقال والشوكولاتة الداكنة إضافة إلى طبقة الشوكولاتة السائلة والمزينة بشرائح البرتقال المحلّاة، كما تتضمن قائمة الحلويات فطيرة ’كوين أوف هارتس بيكويل تارت‘ المحشوة بمربى التوت وكريمة اللوز والمغطاة بعجينة السكر ذات اللون الوردي وحبات التوت الطازج والمزيّنة بقطعة من الشوكولاتة البيضاء على شكل قلب. وتكتمل تجربة عالم الفراولة مع ’ستروبيري جام رولي بولي‘ وهي عبارة عن لفائف من كريمة الزبدة بالفراولة والتوت الأحمر المجفف ومربى الفراولة. وبإمكان الضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة تشكيلة متنوعة من كعك السكونز ذي المذاق الحلو وكعكة "باتينبيرجغ" التقليدية والتي تم تسميتها على شرف الزفاف الملكي الذي جمع الأمير لويس من باتينبيرج وحفيدة الملكة فيكتوريا في عام 1884.

أما حلوى ’ذا بيتش ميلبا لوليبوب‘، فتحيي التوليفات الكلاسيكية لحلوى ميلبا الخوخ الشهيرة التي ابتكرها الشيف الفرنسي أوغست إيسكوفيير عام 1892 تكريماً لمغنية الأوبرا الاسترالية الشهيرة نيللي ميلبا، وتقدمها الشيف ساره بعد إضافة لمساتها المميزة والمعاصرة كحلوى محشوة بموس الخوخ والتوت ومزينة باللوز المحمّص. وفي نهاية التجربة المميزة، يحظى الضيوف بتجربة شاي "ذا هوتيل كافيه رويال آيسد تي" المثلج مع بيتي فور "شوكوليت كراون".