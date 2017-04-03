"مازيراتي" تدشن حقبة الهاتشباك الرياضية

يتجه الصانع الإيطالي مازيراتي إلى أنماط جديدة على صعيد صناعة السيارات فائقة الأداء الفارهة، مع دخوله عالم السيارات الهاتشباك الرياضية، عبر طراز يحمل اسم "مازيراتي 500".

فبعد أقل من عامين على دخول "مازيراتي" صناعة الطرز الرياضية المتعددة الاستخدامات "إس يو في" للمرة الأولى بتاريخ الشركة الإيطالية مع طرازها "ليفانتي"، تتجه الشركة إلى ضم فئة جديدة تضاف إلى سياراتها السيدان والرياضية الفارهة "غران توريزمو" و،"وكواتروبورتي"، من خلال الاعتماد على قاعدة السيارة الهاتشباك "فيات 500"، بإطلاق نسخة رياضية تتمتع بأداء متفوق ستحمل اسم "مازيراتي 500"، عبر الاعتماد على محركات الأسطوانات الأربعة بسعة 1.4 لتر مع شاحن توربو، يضمن لها استطاعة ميكانيكية تصل إلى 190 من القوة الحصانية، و400 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، على أن يتم نقل القوة المحركة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي من ست سرعات.

وعلى الرغم من عدم كشف الشركة الإيطالية عن السعر المتوقع لسيارتها الهاتشباك الرياضية الجديدة "مازيراتي 500"، إلا أن ترجيحات الخبراء تمنح ثمناً يصل إلى اعتاب 50 ألف دولار ما يعادل 183 ألف درهم.

