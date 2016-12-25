«اقتصادية دبي» تنظم مؤتمراً لمكافحة الاحتيال والهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأنها ستنظم مؤتمراً لمكافحة الاحتيال بالشرق الأوسط 2017، بالتعاون مع جمعية مكتشفي الاحتيال، وجمعية مصارف الإمارات، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير المقبل في دبي.

ويلقي الخبير العالمي بمجال أمن تكنولوجيا المعلومات، والشريك المؤسس لإحدى كبريات شركات مكافحة الفيروسات في أوروبا، يوجين كاسبرسكي، كلمة أمام المؤتمر.

وسيتناول كاسبرسكي، في كلمته، المشهد الحالي للأمن الإلكتروني، وكذلك الأدوات والتقنيات التي ينبغي على المؤسسات استخدامها لتفادي الهجمات الإلكترونية. وينضم إلى كاسبرسكي مجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الاحتيال.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في «اقتصادية دبي»، محمد هلال المروشدي: «بوصفها الهيئة الحكومية المعنية بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية للإمارة، تقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم اللازم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومبدع». وسيتمكن حضور المؤتمر كذلك من الاطلاع على «تقرير الأمم للاحتيال والفساد المهني: نسخة الشرق الأوسط 2016»، والذي يستعرض حالات احتيال تمت دراستها في منطقة الشرق الأوسط، وأسفرت عن خسائر قدرت وسطياً بنحو 275 ألف دولار أميركي (أكثر من مليون درهم) للحالة الواحدة، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 150 ألف دولار.