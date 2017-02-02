ارتفاع القيمة السوقية لشركة ناشئة إلى 100 مليون دولار

قررت شركة تقنية ناشئة في الولايات المتحدة الأميركية، التخلص من منتَجها الأول والرئيس الذي لم يكن مضى على إطلاقه عام، بعدما لاحظت أن متعامليها استخدموه في غرض رأته من وجهة نظرها «شريراً» ومزعجاً لقطاع واسع من مستخدمي التقنية داخل الإنترنت وخارجها.

ونقل موقع «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com عن مؤسس شركة «سيلزلوفت»، كايل بورتر، قوله إن هذا القرار كان صعباً للغاية، لأن الاستغناء عن نظام المعلومات «بروسبيكتور» لقناعات أخلاقية، يعني فقد الشركة أربعة ملايين دولار استثمارات وضعت فيه، وقائمة متعاملين بدأت تدرّ عائداً لا يستهان به، كما يعني أن الشركة لم يعد لديها سوى منتَج بديل لايزال تحت التطوير هو «كادنيس»، ولا يساوي سوى 75 ألف دولار.

وقال بورتر إن شركته عاشت فترة عصيبة في أعقاب هذا القرار، وصفها بأنها صراع للاستمرار، لكنه أشار إلى أن «كادنيس» استطاع أن يلفت الانتباه، وحصلت «سيلزلوفت» على استثمارات جديدة قدرها 10.15 ملايين دولار في جولة جمع أموال للاستثمار في الشهر التالي لقرار تخلّصها من «بروسبيكتور».

وأضاف أنه بنهاية العام الماضي حصلت الشركة على 14.5 مليون دولار أخرى من صندوق استثمار مخاطر، لافتاً إلى أنه مع إعادة تشكيل قائمة متعاملين جديدة لمنتَج الشركة الجديد، جرى تقدير قيمتها السوقية الحالية بنحو 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن «كادنيس» جعل أعمال الشركة تتضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

منتَج جديد

• 10.15 ملايين دولار حصلت عليها «سيلزلوفت» في الشهر التالي لتخلّصها من «بروسبيكتور». • 75 ألف دولار قيمة منتَجها الجديد «كادنيس» عند طرحه. • «بروسبيكتور» استُخدم لتجميع عدد كبير من عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في «لينكد إن». • البرنامج الجديد للشركة متخصص في إدارة علاقات مسؤولي المبيعات مع زبائنهم.

وتفصيلاً، نشر موقع «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com تقريراً حول شركة التقنية الناشئة «سيلزلوفت» بعدما لفتت الأنظار إليها وهي تعرض منتجاً جديداً، وتقدّم نفسها لمجتمع التقنية والأعمال في أحد مؤتمرات ريادة الأعمال الذي عقد، أخيراً، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، معلنة التخلص من منتَجها الأول والوحيد.

وذكر الموقع أن مقر «سيلزلوفت» يوجد بمدينة إتلانتا الأميركية، وتأسست على يد شاب يدعى كايل بورتر، مشيراً إلى أنه كغيره من رواد الأعمال كانت لديه أفكار جديدة تقوم عليها شركته، تتمحور حول كيفية استخدام التقنية والبرمجيات بصورة مبتكرة وفعالة في إدارة علاقة ناجحة بين رجل المبيعات في أي شركة وبين زبائنه ومتعامليه الحاليين والجدد والمحتملين، بما يحسّن من قدرته على عقد صفقات البيع المختلفة.

وأوضح «بيزنس إنسايدر» أن بورتر وزملاءه بالشركة جسدوا هذه الأفكار في نظام معلومات لتنشيط المبيعات أطلق عليه «بروسبيكتور»، وعرضه على أصحاب رؤوس الأموال المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة بمجال التقنية، لافتاً إلى أنه في أول جولة جمع أموال استثمار حصل بورتر على أربعة ملايين دولار، كانت كافية لجعل العجلة تدور بالشركة الصغيرة، وتخرج بمنتَجها إلى الأسواق.

وأضاف أن المنتَج الأول للشركة حقق حضوراً معقولاً بالأسواق، وخلال فترة قصيرة بدأت تتكون حوله قائمة من المتعاملين والزبائن آخذة في التزايد باستمرار، ما جعل الشركة تتمتع بوضع ايجابي من حيث السيولة النقدية، وتتوسع في أعمالها، وتتشكل لديها نواة رأسمال قوامها خمسة ملايين دولار بالبنك، بخلاف مصروفاتها الجارية ونفقات التطوير والتسويق وخلافه.

أهداف غير مخططة

وأشار الموقع إلى أنه في مارس 2015 طلب بورتر المستثمرين بالشركة لاجتماع مهم، وما إن بدأ الاجتماع حتى أوضح للحاضرين أن الشركة قررت التخلص من منتَج ««بروسبيكتور» نهائياً، مبيناً أن «بروسبيكتور» كان في ذلك الوقت هو المنتَج الرئيس للشركة، ووسط دهشة وذهول المستثمرين، قال بورتر إنه وزملاءه في «سيلزلوفت» لاحظوا أن زبائنهم يستخدمون الإمكانات الموجودة في «بروسبيكتور» لأغراض «شريرة».

وأوضح بورتر، وفقاً للموقع، أن هذه الأغراض تتمثل في استخدام برنامج «بروسبيكتور» لسحب وتجميع عدد كبير من عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في شبكة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي للمحترفين وأصحاب الأعمال، ثم استخدام البرنامج في وضعها بقوائم مفهرسة، ومن ثم استخدامه بعد ذلك في بث دفقات سريعة وهائلة من رسائل البريد الإلكتروني المزعج لأصحاب هذه العناوين والحسابات.

وأضاف أنه وزملاءه لم يخططوا لذلك، وغير موافقين عليه، ولن يدخلوا على الإطلاق في تطوير شيء يسبب إزعاجاً لمستخدمين وأشخاص على الانترنت أو «لينكد إن» لا يتعين إزعاجهم بهذه الصورة، كما أن «سيلزلوفت» لن تصبح مطلقاً جزءاً من «سباق التسلح» الأبدي الذي لن ينتهي بين تقنيات البريد المزعج، وتقنيات الفلترة والتصفية، وأنهم يعتبرون ذلك معركة غير أخلاقية وخاسرة، ولذلك فهم يعلنون التخلص من هذا البرنامج والتوقف عن تطويره وإنتاجه.

قرار صعب

وفي حديثه لـ«بيزنس إنسايدر»، قال بورتر إن هذا القرار كان صعباً للغاية، ويتطلب قدراً من الشجاعة، لأن التخلص من «بروسبيكتور» يعني فقد أربعة ملايين دولار استثمارات وضعت فيه، وقائمة متعاملين بدأت تدر عائداً لا يستهان به، كما يعني أن الشركة لم يعد لديها سوى منتَج بديل لايزال تحت التطوير، هو «كادنيس»، ولا يساوي سوى 75 ألف دولار.

ولخّص بورتر موقف «سيلزلوفت» في أن لديها منتجاً ناجحاً بأربعة ملايين دولار واستغنت عنه لقناعات أخلاقية، ومنتجاً بديلاً بقيمة 75 ألف دولار ترى أنه يمكن أن يتحول الى أعمال تجارية ضخمة مع الدعم والرعاية المناسبة، ويمكن أن يصبح المنتَج الرئيس للشركة.

وذكر أن «سيلزلوفت» عاشت فترة عصيبة في أعقاب هذا القرار، وصفها بأنها صراع للاستمرار، لكن بورتر قال إن المنتَج البديل «كادنيس»، استطاع أن يلفت الانتباه، إذ إن الشركة حصلت على استثمارات جديدة قدرها 10.15 ملايين دولار في جولة جمع أموال للاستثمار في أبريل 2015، وهو الشهر التالي لقرار التخلص من «بروسبيكتور»، مضيفاً أنه بحلول نوفمبر 2015 كانت «سيلزلوفت» تخلصت نهائياً وبصورة تامة من منتَجها الرئيس «بروسبيكتور»، ووضعت استثماراتها في «كادنيس».

رهانات «سيلزلوفت»

وتابع بورتر أنه بمرور الوقت بدأت الأمور تؤكد أن رهانات «سيلزلوفت» المبنية على الفضيلة في بعض جوانبها كانت صحيحة، وبنهاية العام الماضي كانت الشركة قد حصلت على 14.5 مليون دولار أخرى من صندوق استثمار مخاطر، ومع إعادة تشكيل قائمة متعاملين جديدة لمنتَجها الجديد، جرى تقدير قيمتها السوقية الحالية بنحو 100 مليون دولار، وذلك من قبل إحدى الشركات المتخصصة في تقييم الشركات الناشئة، كما عادت السيولة النقدية لديها إلى وضع «إيجابي» من جديد.

وبيّن بورتر أن البرنامج الجديد للشركة متخصص أيضاً في إدارة علاقات مسؤولي المبيعات مع زبائنهم، لكنه مبني على تقنيات أكثر تطوراً، مثل تقنية تعلّم الآلة، لمساعدة مسؤولي المبيعات على امتلاك علاقات إنسانية أكثر مع متعامليهم المحتملين، ومعرفة النهج أو المدخل الأفضل للتعامل معهم، مؤكداً أن أعمال «كادنيس» تخطو خطوات واسعة، وجعلت أعمال الشركة تتضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين (2015 و2016)، حتى في خضم التحول من منتَج تم التخلص منه، إلى منتَج جديد تماماً.