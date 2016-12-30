نظام جديد يعتمد البالونات لمراقبــــة حركة الأعاصير والتحكم فيها لحظياً

ستتغيّر، خلال المستقبل القريب، طبيعة النظم والتقنيات المستخدمة في متابعة ورصد الأحوال الجوية والتنبؤ بالأعاصير ومتابعة حركتها، ورصد اتجاهاتها، والمناطق التي ستضربها وهي في طريقها. فطبقاً لنظام جديد، ستدخل تقنيات وأدوات «إنترنت الأشياء» والحوسبة السحابية، وشبكات الاتصالات المحمولة عالية السرعة في تعاون مشترك، لتدير بصورة متزامنة أسراباً من البالونات الطائرة المصممة خصيصاً للتعامل مع الأعاصير، والتحكم فيها عن بعد، عبر دفع تلك البالونات في قلب الإعصار في بدايات تكوينه الأولى، لتمتطيه وتسير معه لحظة بلحظة لمدة أسبوع متصل على الأقل، فترصد أدق تفاصيله من الداخل لحظياً، وتنقلها للجهات المتخصصة بالمراقبة الجوية والملاحة والطوارئ، الأمر الذي يعد بتحسن كبير في دقة التنبؤات ورسم مسارات الأعاصير ومخاطرها.

نظام ذكي

النظام الجديد طوّرته مجموعة باحثين في كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا الأميركية، متخصصين في مجالات الحوسبة والتحكم عن بعد، استناداً إلى آخر أبحاث وبيانات الطقس والغلاف الجوي التي قامت بها وكالة الطقس التابعة للقوات الجوية الأميركية، والمركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي، والإدارة القومية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. وظهرت التفاصيل الكاملة لهذا النظام في العدد الأخير من مجلة «فيزياء الغلاف الجوي» الأميركية، ونشر موقع جامعة كاليفورنيا بياناً وافياً عنه، ومن المقرر مناقشته في «المؤتمر الدولي للفضاء والغلاف الجوي» الذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مارس 2017.

الباحث الرئيس في الدراسة التي تم خلالها بناء النظام، هو الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا، الدكتور توماس بويلي. أما النظام فيستند إلى نماذج رياضية متقدمة «خوارزميات» تقوم بمهام التحكم والتنسيق بين عشرات البالونات الطائرة في وقت متزامن، بعد الدفع بها إلى قلب الإعصار لمدة أسبوع على الأقل.

بالونات صغيرة

يتكون النظام من بالونات ذات تصميم خاص، يجعلها قادرة على الطيران وسط الإعصار وامتطائه، وهي بالونات صغيرة الحجم يراوح وزنها بين 3 و6.5 كيلوغرامات، ولا يتراكم فوقها الثلج، ولا تؤثر فيها البيئة الكهربية النشطة جداً داخل الإعصار، فضلاً عن أنها مزودة بأجهزة استشعار عالية الدقة والكفاءة ترصد جميع الظواهر السائدة في البيئة من حولها، مثل درجات الحرارة، والضغط الجوي، والرطوبة، وسرعة الرياح، واتجاهها، والتقلبات التي تحدث في هذه المظاهر على مدار اللحظة، كما أنها مزودة بوحدات تشغل خدمة تحديد الموقع عبر الاتصال بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي تستطيع البالونات تحديد موقعها بدقة، واتجاه الإعصار، كما تمتلك شرائح اتصال عالية السرعة تعمل بتقنية الاتصالات المحمولة، لتستخدمها في نقل كل ما لديها من بيانات إلى سحابة التخزين عبر الإنترنت التابعة للجهات المتخصصة، أو إلى شبكات المعلومات الموجودة في مقراتها، ويحتوي كل بالون، بالطبع، على وحدة معالجة دقيقة «بروسيسور»، ووحدة ذاكرة وتطبيقات مدمجة على شرائح الذاكرة.

«إنترنت الأشياء»

يشكّل البالون بهذه الإمكانات نقطة طرفية في شبكة من شبكات أدوات «إنترنت الأشياء»، وبالتالي يمكن التعامل مع هذه النقاط جميعاً باعتبارها مجموعة متكاملة، تقبل التنسيق في ما بينها. واستخدم الباحثون وصف «سرب» على كل عدد من البالونات يتم التعامل معها على أنها مجموعة متكاملة.

أما الوظيفة الأساسية للنماذج الرياضية أو الخوارزميات التي تم تطويرها في المشروع، فهي أولاً اقتراح وتحديد أماكن نشر سرب أو أسراب البالونات داخل الإعصار، ليكون لكل بالون موقع محدد لا يتغير بتغير حركة الإعصار وانتقاله من مكان إلى آخر أو مرحلة وأخرى، وثانياً التحكم في عملية نشر البالونات وضبط حركتها داخل الإعصار أفقياً ورأسياً، حتى وضعها في الموقع المحدد بالضبط من قبل النظام، وثالثاً مواصلة رصد موقع كل بالون، على مدار اللحظة، لتتم إعادة أي بالون ينحرف أو يبتعد في أي اتجاه، إلى مكانه المحدد. وتسمح الخوارزميات بالقيام بهذه المهام بصورة متزامنة مع جميع أسراب البالونات الطائرة في وقت واحد، لتظل جميعها داخل الإعصار وهو يتحرك.

والمهمة الأخيرة لهذه النماذج هي إدارة عملية التقاط وجمع وتجهيز ونقل البيانات من أجهزة الاستشعار الموجودة في البالون إلى الجهات المختصة التي تتابع الإعصار، وضمان وصولها سليمة وصحيحة بصورة لحظية مستمرة.

كلفة قليلة

وعلى الرغم من تنوع وتعدد المكونات التي يتضمنها النظام، فإن المفاهيم الأساسية ـ بحسب بيان الجامعة ـ تمضي في خط واضح مستقيم: أجهزة الاستشعار تلتقط القياسات من البيئة الحقيقية، وأجهزة الكمبيوتر تستخدم هذه القياسات لحظياً، لتنسيق الاستجابات الصحيحة والمناسبة من خلال النظام، وهو في هذه الحالة نظام ضبط الطفو في البالون لتحقيق التأثير المرغوب، ثم تدفع بها للمسؤولين عن متابعة أحوال الطقس وتنفيذ خطط الطوارئ.

ويقول الدكتور توماس إنه جرى تصميم النظام ليوفر استراتيجية حديثة قليلة الكلفة نسبياً، للتعامل مع الأعاصير، من خلال الاستشعار اللحظي بعينات من الموقع للظروف البيئية لمدى طويل من الوقت، ومن العديد من الزوايا، ونقاط الرصد داخل الأعاصير، وهي تتكون وتتطور وتنتقل من مكان إلى آخر، ما يوفر إمكانية لتحسين جهود الرصد والمتابعة والطوارئ بصورة كبيرة، ويرفع دقة تقدير التنبؤ بكثافة وقوة الإعصار، فالتوقعات الحالية تغطي فترة زمنية تراوح بين يومين وخمسة أيام، وعادة ما تنحرف بوضوح عن بعضها بعضاً وعن الحقيقة.

ويرى الدكتور توماس أن النظام الجديد يقدم ميزة مهمة وجديدة، وهي رصد التقلبات الصغيرة والمتوسطة التي تحدث داخل الاعصار العنيف، والتي لا تتم ملاحظتها بأكواد ونظم التنبؤات الجوية الحالية، فالنظام يستخلص ويرصد التقلبات صغيرة النطاق داخل التيار المتدفق للإعصار، بصورة إحصائية، والاستجابة بالتصحيحات اللازمة في البيانات والمعلومات التي تقدم للجهات المختصة.