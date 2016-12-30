«كاسبرسكي لاب» و«تريزوريت» تطرحان عرضاً لحماية التخزين السحابي

دعت شركة «كاسبرسكي لاب» العالمية المتخصصة في مكافحة الهجمات الإلكترونية، المستهلكين إلى توخي الحذر والإسراع في حماية أجهزتهم المتنقلة، في ظل واقع الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمو الأجهزة المتنقلة والإنترنت في آن معاً.

وشددت الشركة، في بيان لها أمس، على أهمية التأكد من استخدام منظومة تخزين سحابي آمنة وموثوقة، إلى جانب التركيز على توفير إجراءات الحماية الإضافية في السحابة، باعتبارها البيئة التي تتيح للمستهلكين تخزين بياناتهم الشخصية و/‏‏‏أو المهنية المتنامية على السيرفرات النائية (البعيدة).

وأوضحت الشركة أنها طرحت مع شركة «تريزوريت» (Tresorit) السويسرية المتخصصة بمجال الهندسة والتشفير عرضاً خاصاً بهدف مساعدة المستخدمين في حماية معلوماتهم المخزنة في السحابة.

وأفادت بأنه وبموجب هذا العرض، سيتمكن أي شخص يقوم بشراء أو إعادة تجديد اشتراكه في منتج الحماية الأمنية 2017: Kaspersky Internet Security للأجهزة المتعددة، أو منتج الحماية الأمنية: Kaspersky Total Security للأجهزة المتعددة، من الحصول على مساحة تخزين سحابي آمنة عبر الإنترنت سعة 100 غيغابايت مجاناً من «تريزوريت» (Tresorit).

وأوضحت أن العرض سيسري بالنسبة للمشتريات عبر الإنترنت لغاية 18 يناير 2017. في حين سيكون العرض سارياً على المنتجات المعروضة على رفوف محال البيع بالتجزئة خلال ديسمبر 2016.

وقال مدير مجموعة تسويق منتجات المستهلكين، قسم الاسواق الناشئة في شركة «كاسبرسكي لاب»، بيتر اليشكين، إن حماية البيانات من التهديدات الرقمية له منافع أكبر بكثير من مجرد الاستثمار في تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة.

وأضاف أنه وباعتبار أن التخزين السحابي أصبح وسيلة شائعة لتخزين الصور ورسائل البريد الإلكتروني والموسيقى، فإنه يتعين على المستخدمين التركيز على أحد أكثر العناصر أهمية وحساسية في هذا الإطار، وهي حماية السحابة من الفيروسات أو استخدام منصة تخزين سحابي آمنة، مؤكداً أن العرض سيوفر حماية عالمية المستوى لأجهزة المتعاملين، إذ يمنحهم حماية إضافية للتخزين السحابي، من خلال الشراكة مع «تريزوريت».

بدوره، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«تريزوريت»، إستيفان لام، إن برامج مكافحة الفيروسات تعد ضرورية لحماية الأجهزة المتنقلة ذاتها، بينما بالنسبة للملفات المخزنة التي يتم تبادلها في السحابة، فإن استخدام برامج التشفير من الطرف المرسل إلى الطرف المستلم سيوفر الحماية الأمثل ضد التجسس أو هجمات القرصنة. يشار إلى أن «تريزوريت» شركة متخصصة بالهندسة وتشفير البيانات، وهي مسجلة في سويسرا، وبالتالي يتمتع المتعاملون أيضاً بالحماية التي توفرها القوانين السويسرية الصارمة بشأن الخصوصية، ويتم حفظ الملفات في مراكز أوروبية.