"فنية السلة" تقرر استكمال لقاء الشباب والشارقة عقب أحداث الشغب بين لاعبي الفريقين

قررت اللجنة الفنية في اتخاد كرة السلة في اجتماعها امس، استكمال مباراة (الشباب - الشارقة) في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمرحلة لرجال وذلك مساء اليوم الأحد، بجميع آثارها وعند توقفها بنفس اللاعبين المسجلين على صحيفة التسجيل ماعدا اللاعبين المستبعدين من البدلاء على أن تقام على صالة نادي الوصل في تمام الساعة السابعة والربع.

وكان الطاقم التحكيمي المكون من الدوليين سالم الزعابي ومحي الدين خطاب وعامر سيجري، قد اضطروا اول من امس وعلى صالة نادي النصر، إلى إيقاف مباراة فريقي الشباب والشارقة قبل دقيقة على انتهاء شوطها الأول والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الجوارح 33 مقابل 26 ، وذلك على اثر أحداث شغب وحالات من الضرب والعراك بين لاعبي الفريقين امتدت إلى دكة بدلاء الفريقين، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الشرطة وتوجه الحكام إلى قرار عدم استكمال المباراة ورفع تقريرهم إلى اللجنة الفنية في اتحاد السلة التي اتخذت في اجتماعها امس قرار استكمال المباراة وإنما بالعناصر الخمسة فقط من كلا الفريقين اللذين كانوا في الملعب حين توقف المباراة مع اعتماد عدم مشاركة دكتي البدلاء والجهازين الفني والتدريبي الذين خضعوا لعقوبة الإيقاف.

ويمثل الشباب في المباراة المستكملة اليوم الأحد كل من حاسم عبد الرضا، وعلي عباس، وحسين علي، وخميس عبدالله، والأميركي تايلور جيمس، فيما سيسمح الشارقة بمشاركة حاسم محمد، وحميد هاشل، وراشد حمد، ومطر عبيد، والأميركي ديفين اي بانكس.

وترأس اجتماع اللجنة الفنية، رئيس اتحاد السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، ونائب رئيس اتحاد السلة ورئيس اللجنة الفنية، عبداللطيف الفردان، والامين العام للاتحاد سالم المطوع، وأعضاء اللجنة، بجانب حضور الطاقم التحكيمي المباراة.

كما اتخذت اللجنة الفنية غرامات مالية، على لاعبين الفريقين تراوحت بين 7 و14 ألف درهم، بجانب عقوبة الطرد لدكة البدلاء مع غرامة مالية قردها ستة آلاف درهم عن كل لاعب منهم، كما تقرر إيقاف لاعبين تراوحت بين المباراة والواحدة، وكامل مباريات الموسم.