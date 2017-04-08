نهيان بن مبارك يفتتح بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، بطولة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية للسيدات في نسختها السابعة، التي انطلقت أمس على ميادين نادي الفروسية والرماية والغولف، وتشهد مشاركة 115 رامية يمثلن 28 دولة، وتستمر حتى 12 الجاري.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم بقلعة الجاهلي التاريخية بمدينة العين، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعدد كبير من الشخصيات المحلية والأجنبية. وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته، عن سعادته بهذا التجمع النسائي العالمي، مشيداً بالمكرمة الرائعة لـ«أم الإمارات»، التي تعد رسالة إلى سيدات العالم كافة، لأن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني أو حركي، بل هي ثقافة وأسلوب حياة، منوهاً بأن هذه البطولة تجسد للعالم الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات.