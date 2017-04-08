«الإبداع الرياضي» تدعو الاتحادات الدولية إلى المشاركة في الدورة التاسعة

وجّهت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، الدعوة إلى الاتحادات الرياضية والمنظمات الدولية الرياضية، للمشاركة في الدورة التاسعة للجائزة، والتنافس في فئة الإبداع المؤسسي على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي أجراها منسق لجنة الاتصال والتسويق في الجائزة، صالح المرزوقي، مع عدد من مسؤولي الاتحادات والمنظمات الدولية، الذين زاروا جناح الجائزة في معرض ومؤتمر سبورت أكورد في مدينة آرخوس الدنماركية، إذ تشارك الجائزة كراعٍ ذهبي للحدث، إلى جانب مجلس دبي الرياضي.

وكان مسؤولو الجائزة ومجلس دبي قد التقوا رؤساء المنظمات والاتحادات التي ترتبط الجائزة معهم باتفاقيات تعاون، وقد تم تقديم الدعوات لهم مع مطوية الجائزة التي توضح آليات وشروط الترشح وفئات التنافس.