يتألق في «دولية أفرن الفرنسية لليد»

أحرز فريق الشيخ سعيد بن طحنون لسيدات كرة اليد، المركز الأول في الدورة المجمعة للفرق الخمسة المشاركة في بطولة أفرن الدولية 2000 لكرة اليد، التي أقيمت أول من أمس. واستمرت البطولة التي شهدت 10 مباريات على مدار ثماني ساعات. وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة هذه الدورة على هامش المباريات الرسمية حسب جدول المباريات، بهدف إكساب لاعبات الفرق المشاركة مزيداً من الاحتكاك والخبرات، في ظل مشاركة العديد من المدارس الفنية للعبة.

وخاض فريق الشيخ سعيد بن طحنون خلال هذه الدورة المجمعة أربع مباريات، تكلّلت بالنجاح وعكست التطور الذي شهده الفريق.