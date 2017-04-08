النصر والشارقة إلى نهائي كأس السلة للسيدات

بلغ فريقا النصر والشارقة، نهائي كأس أم الإمارات لكرة السلة للسيدات، عقب تخطيهما أمس، نصف النهائي، بفوز العميد على الشباب (86-36)، والشارقة على المنطقة الوسطى (86-13).

ويلتقي الفريقان في النهائي يوم الجمعة المقبل، مع العلم أنه النهائي الثاني على التوالي الذي يلتقي فيه الفريقان في الموسم الجاري، عقب بلوغهما في يناير الماضي نهائي بطولة الدوري العام، الذي حصدت خلاله سيدات النصر اللقب بالفوز على فريق الشارقة (34-27).

وأحكمت لاعبات فريق الشارقة قبضتهن على مجريات المباراة، بعد التفوق في المراحل الأربع، في حين فرضت الخبرة نفسها في لقاء النصر والشباب، الذي ابتسم للعميد.