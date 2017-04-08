الجزيرة يهزم الأهلي ويقترب من لقب «طائرة الشباب»

ابتعد فريق الجزيرة في صدارة دوري الشباب للكرة الطائرة، بعد فوزه أول من أمس، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي الجزيرة، لتبدأ أفراح الجزيرة باللقب قبل التتويج الرسمي الخميس المقبل، في دبي، عندما يواجه النصر في ختام الدوري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجزيرة للألعاب الأخرى محمد السويدي، في تصريحات صحافية: الاهتمام بالفئات العمرية هو الاستثمار الرياضي الحقيقي في فرق المستقبل، واللاعبون يحتاجون للمزيد من الاحتكاك والمعسكرات الخارجية، وسنقدم لهم كل الدعم وفق خطة زمنية منظمة.