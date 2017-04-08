عداءان مواطنان يشاركان في ماراثون روتردام الهولندي

يشارك العداءان المواطنان، يوسف الرستماني (33 سنة)، وعلي الأميري (48 سنة) في ماراثون روتردام الهولندي الشهير، والذي ينطلق يوم غد. ويسعى العداءان إلى نقل صورة حية عن الرياضة الإماراتية من خلال المشاركة، حيث يهمهما بالاساس تحطيم رقميهما الشخصيين، الذين سجلاه في ماراثون دبي الماضي.

والعداءان ملتحقان بفريق «فتنس الإمارات» المكون من 70 رياضيا، حيث يحرصان على المشاركة بانتظام في كافة المسابقات الرياضية في الإمارات وفي الخارج. وقال العداءان لـ«الإمارات اليوم» إن هدفهما الأساسي هو التأكيد للعالم الخارجي على أن الرياضة جزء اساسي في حياة المواطن الاماراتي، بينما اعتبر رئيس اتحاد الإمارات لالعاب القوى، المستشار أحمد الكمال في حديث لـ«الإمارات اليوم»: نحن في الاتحاد ندعم مشاركة ابناء الامارات في مختلف البطولات، وجاهزون بتقديم كل اشكال الدعم الفني لهم، واذا مانجح اي منهم في تحقيق زمن جيد، سنعتمد ذلك في سجلات الاتحاد.