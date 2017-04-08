زوران: تعزيز قوة الدفاع أكبر تحدياتي مع العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إنه غير سعيد على الرغم من فوز فريقه على الظفرة 5-2 في الجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأرجع الأسباب إلى أن فريقه لم يترجم الفرص الكثيرة أمام مرمى منافسه خلال المباراة بسبب أسلوب اللعب الخالي من أي متعة كروية، كما أن السبب الثاني يتمثل في استقبال المرمى هدفين بسبب عدم التزام لاعبي الفريق بواجباتهم الدفاعية. وأكد أن «تعزيز القوة الدفاعية أكبر التحديات التي أواجهها مع العين».
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قويض: كان يمكننا الخروج بنتيجة أفضل
عبّر مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، عن خيبة أمله من تلقيهم خسارة ثقيلة من العين، مشيراً إلى أن فريقه كان يمكنه الخروج بنتيجة أفضل إذا ما ركز بصورة أكبر خلال اللقاء، واستفاد من الفرص التي حصل عليها خلال شوطي المباراة، موضحاً أنهم أضاعوا العديد من الفرص أمام مرمى العين كانت ستغير من حجم النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة.
وقال في المؤتمر الصحافي: «فريقي تعامل مع المباراة ووضع في الحسبان دوافع فريق العين الكبيرة المتمثلة في حجز إحدى بطاقات التأهل لدوري الأبطال، ولعب بذلك الأداء، لذلك فنحن دخلنا المباراة بهدف الخروج بأقل الخسائر وتقديم أداء مشرف، نحن افتقدنا الروح القتالية التي كانت تميزنا في المباريات السابقة، وفي تقديري استحق فريق العين الفوز علينا».
الصيعري: الخسارة لن تؤثر علينا
نفى لاعب فريق الظفرة، عبدالله الصيعري، تأثرهم في المباريات المقبلة بالخسارة الثقيلة التي تعرضوا لها في مواجهة مستضيفهم فريق العين، مساء أول من أمس، وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «الخماسية لن تؤثر على الفريق في المباريات المقابلة في دوري الخليج العربي، سأكون صادقاً معكم، نحن لم نكن نتوقع هذه الخسارة الكبيرة، عموماً سنحاول التدارك في الجولات المقبلة».
وأضاف: «المدرب محمد قويض جرّب تشكيلة جديدة خلال المباراة، يمكن القول إنه لم يحالفنا التوفيق في المباراة، الأهداف التي دخلت مرمانا كانت من أخطاء، ونحن بدورنا أهدرنا عدداً من الفرص وهذا أمر سلبي، من واقع ترتيبنا في جدول المسابقة نحن لا يقع علينا أي ضغوط، ومع ذلك نسعى للحصول على مركز متقدم في الجدول بنهاية المنافسة».
وأوضح في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «افتقدنا في المباراة جهود عدد كبير من اللاعبين في خط الظهر، لكننا نمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الجيدين في القائمة، وكان ينبغي عليهم أن يظهروا بمستوى أفضل من الذي كانوا عليه في المباراة، وأنا لست سعيداً رغم النتيجة التي انتهت عليها المباراة».
وحول استبدال قائد فريقه بعد انتهاء شوط اللعب الأول، قال: «عموري خاض أكثر من 40 مباراة إلى جانب مواجهتين دوليتين دون أي توقف أخيراً، بما في ذلك السفر إلى أستراليا، ما يعني أنه بحاجة إلى قسط من الراحة، لذلك قررت استبداله، وشخصياً سعيد جداً بهذا القرار».
وعن مدى قلقه قبل مواجهة الأهلي السعودي قياساً بالمستوى الذي بدا عليه فريقه أمام الظفرة، قال: «مواجهة الأهلي ستكون مختلفة تماماً عن مباراة الظفرة، لأن الفريق السعودي أقوى من منافسنا اليوم، وكذلك المسابقة التي سنخوض فيها التحدي المقبل على مستوى القارة. والواقع يؤكد أننا دخلنا لقاء الظفرة وسط ظروف غير عادية تتمثل في غياب عناصر مؤثرة بداعي الإصابة والإيقاف، وأثق كثيراً في أن فريقي سيظهر بصورة أفضل من التي بدا عليها في المباراة». وحول رضاه عن أجانب الفريق وصحة الحديث حول عودة دوغلاس إلى قائمة العين، قال إن «العين لديه خمسة لاعبين أجانب حالياً ودوغلاس لاعب جيد كما سبق أن ذكرت من قبل، لكنني لا أستطيع الاستفادة من خدماته حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن العين يمتلك أربعة لاعبين أجانب من طراز رفيع، ودانيلو اسبريلا لم يلعب مباريات كثيرة في الموسم الحالي بداعي الإصابة والإيقاف، وبصورة عامة بقيت لنا تسع مباريات على الصعيدين المحلي والقاري، وأتمنى أن ننهي الموسم بالتأهل إلى آخر مرحلة في مسابقة دوري أبطال آسيا، وفي اعتقادي أن جميع أجانب العين يتمتعون بالإمكانات الفنية العالية، ويستحقون البقاء في قائمة الفريق».