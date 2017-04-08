زوران: تعزيز قوة الدفاع أكبر تحدياتي مع العين

قويض: كان يمكننا الخروج بنتيجة أفضل

عبّر مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، عن خيبة أمله من تلقيهم خسارة ثقيلة من العين، مشيراً إلى أن فريقه كان يمكنه الخروج بنتيجة أفضل إذا ما ركز بصورة أكبر خلال اللقاء، واستفاد من الفرص التي حصل عليها خلال شوطي المباراة، موضحاً أنهم أضاعوا العديد من الفرص أمام مرمى العين كانت ستغير من حجم النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «فريقي تعامل مع المباراة ووضع في الحسبان دوافع فريق العين الكبيرة المتمثلة في حجز إحدى بطاقات التأهل لدوري الأبطال، ولعب بذلك الأداء، لذلك فنحن دخلنا المباراة بهدف الخروج بأقل الخسائر وتقديم أداء مشرف، نحن افتقدنا الروح القتالية التي كانت تميزنا في المباريات السابقة، وفي تقديري استحق فريق العين الفوز علينا».

الصيعري: الخسارة لن تؤثر علينا

نفى لاعب فريق الظفرة، عبدالله الصيعري، تأثرهم في المباريات المقبلة بالخسارة الثقيلة التي تعرضوا لها في مواجهة مستضيفهم فريق العين، مساء أول من أمس، وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «الخماسية لن تؤثر على الفريق في المباريات المقابلة في دوري الخليج العربي، سأكون صادقاً معكم، نحن لم نكن نتوقع هذه الخسارة الكبيرة، عموماً سنحاول التدارك في الجولات المقبلة».

وأضاف: «المدرب محمد قويض جرّب تشكيلة جديدة خلال المباراة، يمكن القول إنه لم يحالفنا التوفيق في المباراة، الأهداف التي دخلت مرمانا كانت من أخطاء، ونحن بدورنا أهدرنا عدداً من الفرص وهذا أمر سلبي، من واقع ترتيبنا في جدول المسابقة نحن لا يقع علينا أي ضغوط، ومع ذلك نسعى للحصول على مركز متقدم في الجدول بنهاية المنافسة».