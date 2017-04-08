لاتاسا ينفرد بصدارة بطولة دبي للشطرنج

انفرد الإسباني سانتوس لاتاسا بصدارة الترتيب العام لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج الـ19 والمقامة على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في الجولة الرابعة، على حساب الأرجنتيني ساندرو ماريكو، مستفيداً من تعادل جميع اللاعبين الذين حصلوا على العلامة الكاملة في الجولات الماضية

وكان التعادل قد خيم على مواجهة الطاولة الأولى التي جمعت الروسي ميخائيل انتيبوف، مع الفنزويلي، ادواردو ايتوريزاغا، كما تعادل التركي ايمري كان، مع الهندي فيديت سانتوش، وبالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة البرازيلي، الكسندر فيير، مع التركي مصطفى يلماز، وتعادل المصري أحمد عدلي مع الأرجنتيني آلان بيشوت.

وواصل سالم عبدالرحمن صحوته بعد تعثره في الجولة الافتتاحية وتمكن من الفوز على استاذ الاتحاد الدولي الأردني مهند فرحان، فيما خسر بطل الإمارات سعيد اسحاق من المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير أنتون كوروبوف، وفاز الناشئ سلطان الزعابي على التركمانية مرجن يالكانوفا.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب، فاز المصري باسم أمين على الصيني زو زيانجيو، وخسر مواطنه عبدالرحمن هشام، أمام الأرميني فلاديمير أكوبيان، وفاز المغربي محمد تيسير على الهندية فانتيكا أغراوال، فيما خسر السوري عبدالقادر ريس أمام الفلبيني أوليفر.