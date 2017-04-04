3 ذهبيات وبرونزية للإماراتية نورا البدواوي في جمباز بيروت

توجت الإماراتية نورا البدواوي ، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في الترتيب العام لبطولة بيروت "جيمناستيك تشالنج) للأندية في نسختها الثالثة، بعد أن نجحت أبنة الـ 10 ربيعاً، في إحراز ثلاثة ميداليات ذهبية، وبرونزية خلال منافسات البطولة التي امتدت على مدار خمسة أيام، وسط مشاركة اندية من لبنان، وقطر، وعمان، وأبو ظبي، ودبي، والبحرين.

وتعد البدواوي الإماراتية الوحيدة التي شاركت في البطولة، وعرفت البدواوي كيفية حصد المركز الأول في كل من، منافسات الجهاز المتوازي، والحركات الأرضية، وجهاز عارضة التوازن، وحلولها ثالثة في حصان القفز، لتحقق خلال مشوارها في البطولة ثلاث ذهبيات وبرونزية التي وضعتها في المركز الثاني للترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة واسعة للاعبات الجمباز من إنكلترا، ومصر، وروسيا، وفلسطين.