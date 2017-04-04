كوزمين: المنتخب بحاجة إلى خطة واضحة قبل التعاقد مع مدرب

أكد مدرب الأهلي، الروماني أولاريو كوزمين أن المنتخب الوطني بحاجة إلى وضع خطة واضحة المعالم بالنسبة له، قبل التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لمهدي علي الذي تقدم باستقالته، وذلك رداً على ترشيحه لتدريب "الأبيض".

وقال كوزمين اليوم في مؤتمر صحافي ان هناك العديد من الأمور التي يجب العمل عليها بالنسبة للمنتخب، التي تساعد المدرب في عمله، وأكد أن مثال فرنسا عندما لم تتمكن من التأهل إلى كأس العالم، قبل أن تضع خطة وتنجح في التتويج باللقب بعد ذلك نموذج جيد لـ "الأبيض".

وعن تجديد عقده مع الأهلي أشار المدرب الروماني إلى أن عقده ممتد مع "الفرسان" حتى 2018، لافتاً إلى أنه لا يعلم ماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً.