حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية 18 إبريل بأبوظبي

حددت اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية 18 إبريل الجاري موعداً لإقامة الحفل على المسرح الوطني بأبوظبي، ويأتي بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الرئاسة.

ومن جانبها تواصل اللجان العاملة تحضيراتها تلبية لاحتياجات مرحلة الإعداد، ووضع الملامح العامة، كما باشرت اللجنة الإعلامية بإعداد كتيب حفل التكريم والذي يتضمن معلومات تعريفية، ورصد لأسماء اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجارات، وأرقام واحصائيات لأعداد المكرمين والإنجازات التي حققوها، بالإضافة لإنتاج فيلم توثيقي يجسد إنجازات الرياضة الإماراتية المحققة خلال العام 2016.

كما باشرت لجنة الاحتفال بمتابعة الترتيبات اللازمة لإنجاح الحفل ، وعقد العديد من الاجتماعات التي راعت من خلالها الجودة والدقة في اختيارها لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة لتنظيم هذا المحفل السنوي الرياضي الكبير، وتحضيرات المسرح، بالإضافة إلى دراسة وإعداد الفقرات المصاحبة للحفل الذي سيشهد حضور حشد من قيادات ومسؤولي الحركة الرياضية بالدولة والأبطال المحتفى بهم.