المزروعي: تألق خريبين مع الهلال ربما يرفع سعره

أكد رئيس نادي الظفرة، صالح المزروعي، أن مجلس إدارة النادي لم يحدد موقفه، إلى الآن، من العروض التي تلقاها لبيع أو إعارة مهاجم الفريق، السوري عمر خريبين، المعار حالياً للهلال السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «لسنا في عجلة من أمرنا، لتحديد موقف اللاعب من العروض التي تلقاها النادي من بعض الأندية، وعلى رأسها الوحدة من بيعه بشكل نهائي، أو إعارته في الموسم المقبل، خصوصاً أن تألق اللاعب حالياً مع الهلال السعودي ربما يرفع سعره، ويحقق الظفرة من ورائه مكاسب مالية أكبر».

وأضاف: «من الخيارات المطروحة أيضاً أمام مجلس إدارة النادي، استمرار اللاعب مع الظفرة، في حالة إصرار المدير الفني محمد قويض على وجوده مع الفريق، خلال الموسم المقبل، للحاجة إلى جهوده، وسيكون للمدير الفني رأي في تحديد موقف اللاعب النهائي».

وعن موقف الهلال السعودي، الذي تردد أن هناك اتجاهاً داخل النادي لتقديم عرض لشراء اللاعب، أو استمرار استعارته بالموسم المقبل، قال: «وفقاً للاتفاق المبرم مع الهلال السعودي، بشأن رغبة الأخير في استمرار اللاعب في صفوفه، سيصلنا رد مسؤوليه قبل نهاية الموسم الحالي بوقت كافٍ، حتى يمكننا تحديد موقفنا من هذا العرض، بجانب عرض نادي الوحدة».