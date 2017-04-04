5 إيجابيات لاستضافة دوري الكاراتيه رغم سلبيات نتائج المنتخب

حدد مسؤولون في اتحاد الكاراتيه خمس إيجابيات من استضافة دبي للجولة الثالثة من الدوري العالمي «البريميرليغ»، التي اختتمت أول من أمس، رغم سلبيات نتائج لاعبي المنتخب التي جاءت دون الطموحات، من أبرزها توفير إعداد على أعلى مستوى للاعبين المحليين، وحصول الدولة للمرة الأولى على شرف تنظيم دورة تحكيم دولية عادة ما تقام على هامش بطولات كأس العالم، وقلة الاعتراضات على القرارات التحكيمية، والمشاركة القياسية، وبروفة مصغرة لكأس العالم 2020.

وأكد المنسق العام للبطولة حميد شامس، أن من أبرز الملاحظات والسلبيات غياب الأهلي، وغياب ابطال إفريقيا والعالم لاعبي المنتخب المصري، لعدم موافقة الاتحاد الدولي على استضافة مصر لإحدى جولات الدوري العالمي للموسم الحالي، ما دفع المصريين إلى مقاطعة البطولة.

مطر الطاير يتوّج الفائزين توّج نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، أول من أمس، أبطال النسخة الثانية من جولة دبي في الدوري العالمي للكاراتيه، بحضور الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك، والأمين العام المساعد في الهيئة خالد المدفع، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي. ونال لاعبو المنتخب الإيراني المركز الأول على صعيد الترتيب العام للميداليات، برصيد سبع ميداليات ملونة، وحل في المركز الثاني المنتخب الإسباني برصيد أربع ميداليات، وحل إيطاليا ثالثاً برصيد خمس ميداليات. وجاءت أفضل النتائج العربية مع المنتخب السعودي، بحلوله في المركز 21 مكرر برصيد برونزية واحدة.

وتالياً الإيجابيات الخمس:

1ـ إعداد اللاعبين

أكد الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، فخر الدين عبدالمجيد، أن «البطولة بحد ذاتها تعد معسكراً إعدادياً على أعلى مستوى للاعبينا المحليين، قبيل مشاركتهم الشهر المقبل في بطولة التعاون الإسلامي».

2ـ دورة التحكيم

اعتبر نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن «الثقة التي يحوزها كاراتيه الإمارات دولياً كانت الأساس في تجديد هذه الثقة مرة أخرى، بإسناد الاتحاد الدولي للإمارات شرف استضافة دورة التحكيم الدولي للمرة الأولى على هامش جولات الدوري العالمي».

3ـ بروفة مصغرة

اعتبر عضو مجلس إدارة الاتحاد والمنسق العام لجولة دبي، حميد شامس، أن «نسبة الرضا المرتفعة من الوفود واللاعبين المشاركين تعكس مدى القدرات التي تحوزها العناصر الوطنية في الدولة في استضافة كبرى الأحداث العالمية، خصوصاً أن الاستضافة بروفة مصغرة لكأس العالم التي ستستضيفها الدولة للمرة الأولى بتاريخها عام 2020».

4ـ رقم قياسي

أكد رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو سبينوس، أن «تواجد 900 لاعب ولاعبة في البطولة يعد رقماً قياسياً على صعيد جولات الدوري العالمي، خصوصاً أن نسخة العام الماضي التي أقيمت في دبي أيضاً بضيافة الأهلي اقتصر الإعداد فيها على 800 لاعب ولاعبة».

5ـ قرارات التحكيم

وصف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي خافيير إسكالنتي، جولة دبي، بأنها إحدى أفضل البطولات في تاريخ جولات «البريميرليغ» من حيث النسبة المتدنية من الاعتراضات على القرارات التحكيمية، وقال: «رغم قوة المنافسة التي تشهدها البطولة فإنها جاءت الأفضل من حيث قلة الاعتراضات».