دبا الفجيرة يفتقد خدمات ناصر والماس أمام الجزيرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول، جمعة حمدان العبدولي، عن أن «النواخذة» سيفتقد خدمات اثنين من أبرز لاعبيه في المباراة التي ستجمع دبا الفجيرة أمام الجزيرة يوم غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري الخليج العربي، هما: عبدالله ناصر وحميد ربيع الماس، وقال العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «سنفتقد خدمات ناصر والماس، بحسب الاتفاق مع نادي الجزيرة بعدم إشراكهما في المواجهات الثنائية التي تجمع الفريقين، كونهما معارين من الجزيرة لدبا الفجيرة»، وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة، والسبب يعود إلى أن الجزيرة يبحث عن تعزيز حظوظ الفوز بالبطولة، ونبحث نحن عن النقاط التي تعزز بقاءنا في دوري الخليج العربي لموسم ثانٍ، وطموحنا بلا شك هو الفوز».