اتحاد الكرة يعقد أهم اجتماع في عهد بن غليطة غداً

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم سيعقد اجتماعاً مهماً خلال الساعات القليلة المقبلة، مرجحاً أن يكون غداً، بمقر الاتحاد في دبي، وتتصدر أجندة الاجتماع الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني الأول واستقالة المدرب الوطني مهدي علي بعد الخسارة التي تعرض لها الأبيض أخيراً أمام أستراليا بهدفين نظيفين في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات، كأس العالم «روسيا 2018»، وأدت إلى تضاؤل فرصته بالمنافسة في بطاقة التأهل للمونديال.

أجندة الاجتماع 1- بحث استقالة المدرب مهدي علي. 2- بناء منتخب جديد برؤية جديدة تواكب تطلعات الجمهور. 3- تشكيل لجنة منتخبات جديدة. 9 نقاط جمعها المنتخب الوطني في تصفيات المونديال يحتل بها المركز الرابع.

ويعد الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة أهم اجتماع لاتحاد الكرة في عهد رئيسه المهندس مروان بن غليطة منذ توليه المهمة في أبريل من العام الماضي، كونه سيتم خلاله اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل كرة الإمارات، خصوصاً على صعيد بناء منتخب جديد برؤية جديدة تختلف عن المرحلة السابقة، إذ يترقب الوسط الرياضي القرارات التي سيصدرها اتحاد الكرة خلال هذا الاجتماع.

وقال المصدر إن «الاجتماع المرتقب سيكون مهماً للغاية كونه سيركز على مناقشة الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية، لاسيما المنتخبين الأول والأولمبي، وذلك على خلفية التداعيات التي حدثت أخيراً بعد خسارتي المنتخب الأول أمام كل من اليابان وأستراليا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا».

ومن الأمور المهمة التي ينتظر أن يتطرق لها اجتماع اتحاد الكرة أيضاً بحث تشكيل لجنة منتخبات وطنية جديدة خلفاً للجنة السابقة التي تشكلت في السابق من تسع شخصيات برئاسة مروان بن غليطة، وضمت في عضويتها كلاً من نائبي رئيس الاتحاد سعيد الطنيجي وعبدالله الجنيبي، وعضوي مجلس الإدارة راشد الزعابي وأمل بوشلاخ، بجانب الدكتور موسى عباس، وعبدالله سلطان، ومحمد عبيد حماد، وعدنان الطلياني.

وكان رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة أكد من قبل لـ«الإمارات اليوم» أن هناك مرحلة جديدة للمنتخب الوطني سيتم الكشف عنها خلال اجتماع لاتحاد الكرة يعقد في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن مرحلة المدرب مهدي علي قد انتهت، وأنه يجب التطلع للمستقبل من أجل بناء منتخب جديد يساير تطلعات الجمهور.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن الاتحاد سيقوم خلال اجتماعه المقبل بإعادة تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية التي ستقوم بدورها باختيار المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب المنتخب في المرحلة الجديدة، مشدداً على أن المدرب الجديد سيكون أجنبياً.

وتلقى المنتخب الوطني هزيمتين قاسيتين على التوالي أمام منتخبي اليابان وأستراليا في الجولتين السادسة والسابعة ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وأستراليا واليابان والعراق وتايلاند، إذ باتت حظوظ المنتخب بالمنافسة في بطاقة التأهل ضعيفة بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الرابع، في حين تصدر المنتخب السعودي ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 16 نقطة، وحل المنتخب الياباني في المركز الثاني بالرصيد ذاته، وجاء المنتخب الأسترالي ثالثاً.

يذكر أن اتحاد الكرة برئاسة بن غليطة اتخذ خمسة قرارات مهمة بارزة منذ توليه المهمة هي: تفعيل قرار العقوبات الخاصة بقصات شعر اللاعبين في الدوري بعدما انتشرت في دوري الخليج العربي ظاهرة قصات الشعر الغربية، وتجديد الثقة في مدرب المنتخب السابق مهدي علي، وتولي رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة رئاسة لجنة المنتخبات الوطنية بعدما كان يتولى رئاستها في الاتحاد السابق نائب رئيس الاتحاد، بجانب إعادة الهيكلة الإدارية للاتحاد وفرض رسوم سنوية تبلغ 2% على قيد وتسجيل اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، إذ أعلن اتحاد الكرة وقتها أنه ستتم الاستفادة من إيرادات هذه الرسوم في تطوير العمل الإداري في اتحاد الكرة، وبما يخدم اللعبة بشكل عام.