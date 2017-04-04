العين

انضم لاعبو فريق العين الدوليون للتدريبات، أول من أمس، بعد انتهاء الراحة الممنوحة لهم من قبل المدرب زوان ماميتش، استعداداً لمواجهة الظفرة في الجولة 22 من دوري الخليج العربي. وكان العين فاز بسداسية نظيفة في التجربة الودية نهاية الأسبوع الماضي أمام فريق الاتحاد الرياضي الجامعي.

احتفال

نشر مهاجم الأهلي، أحمد خليل، أمس، صورة له أثناء احتفاله بلقب كأس الخليج العربي على حسابه في «إنستغرام»، إذ شهدت الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعيه، خصوصاً جمهور الأهلي الذي عاتبه على توقيعه لنادي الجزيرة ورحيله عن «الفرسان».

إدغار

أعلن نادي لخويا متصدر الدوري القطري، على حسابه في «تويتر»، عن ضم محترف الوصل في الموسم الماضي، البرازيلي إدغار برونو دا سيلفا، حتى نهاية الموسم بدلاً من لاعب الفريق القطري المصاب يوسف العربي، وسيشارك إدغار في المباريات المتبقية من الدوري، خصوصاً أن لخويا يتصدر الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن السد.

بالميراس

قال رئيس نادي بالميراس موريسيو غاليوت لصحيفة «بليستينغ» البرازيلية، إنه لن يواجه مشكلة في ضم إيفرتون ريبيرو من الأهلي، رغم أنه من الجنون دفع الراتب الذي يحصل عليه مع «الفرسان»، والذي يبلغ 1.1 مليون ريال برازيلي (350 ألف دولار) شهرياً.