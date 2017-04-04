الوصل ينفي تلقيه عرضاً من الهلال السعودي لانتقال ليما

نفى نادي الوصل تلقيه عروضاً لضم لاعبه البرازيلي فابيو ليما، مؤكداً أن هدافه يرتبط بعقد مع «الإمبراطور» حتى 2020.

ونشرت شركة الوصل لكرة القدم تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت فيها أنها تنفي ما تم تداوله في بعض الصحف عن تلقي نادي الوصل عرضاً لانتقال اللاعب فابيو ليما، وأن عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى 2020. وكانت وسائل الإعلام السعودية ذكرت أن نادي الهلال السعودي سيتقدم بعرض رسمي لضم ليما من الوصل بداية من الموسم المقبل، وأكدت صحيفة الوطن أن «الزعيم» بصدد عرض 16 مليون يورو في صفقة ضخمة لضم اللاعب البرازيلي.