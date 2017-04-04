مباراتان ترسمان ملامح المتأهلين من دوري «الهواة»

تسعى أندية عجمان ودبي والفجيرة إلى هدف هدف واحد، خلال المرحلة المتبقية من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وهو الفوز في الجولات الأربع المتبقية، لضمان التأهل إلى دوري الخليج العربي.

ولدى كل من عجمان ودبي (36) نقطة، مقابل (34) للفجيرة، بينما أصبحت فرصة دبا الحصن الرابع برصيد (30) نقطة صعبة، بعد الخسارة المفاجئة أمام مصفوت (3-2) في الجولة الماضية، علماً بأنه يتأهل فريقان فقط من دوري الهواة إلى دوري الخليج العربي. وتبرز إلى الواجهة مباراتان مصيريتان، سترسمان ملامح التأهل، وهي مباراة عجمان مع دبي على ملعب الأول، في الجولة قبل الأخيرة، ومباراة الفجيرة مع عجمان، في الجولة الـ20، على ملعب الفجيرة. ويحتاج دبي إلى الفوز بجميع المباريات، بما فيها مواجهة عجمان، التي لن يخدمه فيها التعادل، على الرغم من التساوي بعدد النقاط، بسبب المواجهات المباشرة التي تميل كفتها لمصلحة عجمان، الذي فاز ذهاباً (2-صفر)، وسيلعب دبي مبارياته التالية مع كل من الذيد ورأس الخيمة وعجمان والعربي.

سيرجيو: العربي سيكون طرفاً محايداً في المباريات المتبقية قال مدرب العربي، البرازيلي سيرجيو الكسندر، لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا هو الوحيد الذي سيلعب مع الفرق الثلاثة عجمان ودبي والفجيرة، ما يعني أننا بانتظار ثلاث مباريات قوية جداً من الناحيتين الفنية والبدنية، ولذلك سنجتهد لنقدم أفضل ما لدينا، خصوصاً أن فريقنا يستحق مركزاً أفضل من المركز العاشر الموجود فيه حالياً، قياساً بما قدمه من مستوى فني، وقد أوصينا لاعبينا بتقديم أفضل ما يمكن من أداء، لكي ننهي الموسم بمركز يليق بنا».

من جانبه، يحتاج عجمان إلى نيل 12 نقطة من كامل مبارياته الأربع المتبقية، أبرزها أمام الفجيرة ودبي لتفادي اللجوء إلى فارق المواجهات المباشرة، التي تميل كفتها لمصلحة الفجيرة، بعد التعادل بملعبه (2-2)، والتفوق على دبي في حال تعرض للخسارة أمام الفجيرة، وسيلعب عجمان مع العربي، والفجيرة ودبي ومصفوت.

وتعتبر فرصة الفجيرة مواتية بشكل بارز أكثر من غيره، كونه سيلعب أصعب مبارياته أمام عجمان على ملعبه، وسيسهل له الفوز خطف إحدى بطاقتي الصعود، بشرط عدم التفريط في أي نقطة في كل المباريات المتبقية، وسيلعب الفجيرة مع رأس الخيمة خارج ملعبه، وعجمان والعربي خارج ملعبه أيضاً، ويختتم مبارياته على استاد الفجيرة بمواجهة الحمرية.