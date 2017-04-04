صنقور: أنا وهيكل مازلنا أسوأ ظهيرين في التاريخ

نشر لاعب الأهلي، الدولي عبدالعزيز صنقور، صورة على حسابه على «إنستغرام»، تجمعه مع زميله في صفوف الأهلي والمنتخب عبدالعزيز هيكل، وهما يحتفلان بتتويج «الفرسان» بلقب كأس الخليج العربي، وعلق على الصورة كاتباً «ثلاثة ألقاب في كأس المحترفين، بطولتا دوري، لقب لبطولة كأس رئيس الدولة، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر، ولازلنا أسوأ ظهيرين في التاريخ»، وكتب رقمي القميصين اللذين يرتديانهما، وهما 26 قميص هيكل، و62 قميص صنقور.

وشهدت الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعي حساب عبدالعزيز صنقور على «إنستغرام»، إذ أبدى 795 متابعاً إعجابه بالصورة، بينما علّق على الصورة 85 حساباً، وكانت أبرز التعليقات من حمد، الذي قال: «لقد كنت من أفضل اللاعبين في (خليجي 21)، والجميع أشاد بمستواك، والآن عندما أخطأت مع عبدالعزيز هيكل تم توجيه انتقادات لكما، وهذا أمر طبيعي، يجب أن ترفع رأسك».

ويأتي التعليق الذي نشره عبدالعزيز صنقور، بعد تعرضه لانتقادات كبيرة من النقاد والجمهور، عقب خسارة المنتخب الوطني أمام اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم، وتقلص حظوظ «الأبيض» في التأهل إلى مونديال روسيا، خصوصاً أن صنقور وهيكل تسببا بصورة كبيرة في الهدفين اللذين دخلا مرمى خالد عيسى في مباراة اليابان في استاد هزاع بن زايد بالعين، لذلك جاء الرد سريعاً من لاعب الأهلي عقب تتويج «الفرسان» بلقب كأس الخليج العربي، السبت الماضي، على حساب الشباب، وقام بسرد البطولات التي حققها مع الأحمر منذ انضمامه إليه في 2012 قادماً من نادي الشارقة.

من جهته، أكد مدافع الأهلي عبدالعزيز هيكل أنه لا يوجد لاعب لا يرغب في أن يحقق الفوز مع منتخب بلاده، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن أي لاعب يسعى لتقديم كل ما لديه مع المنتخب الوطني، لأنه لا يوجد أهم وأكبر من اللعب باسم الدولة في مختلف المباريات الدولية.

وأضاف: «الانتقادات أمر طبيعي، وذلك يحدث في كرة القدم، أن تكون النتائج في مصلحتك، وأن تقدم أفضل ما لديك، وفي بعض الأحيان لا يحالفك التوفيق».

من جهة أخرى، استأنف الأهلي تدريباته، صباح أمس، في مجمع ند الشبا الرياضي، بخوضه تدريبات ترفيهية في المسبح، إضافة إلى بعض التدريبات في الصالة الرياضية، استعداداً لمواجهة الوصل في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي على استاد راشد بالنادي الأهلي.

وكان فريق الأهلي قد حصل على راحة، أول من أمس، عقب فوزه السبت الماضي على الشباب، بثنائية السنغالي ماكيتي ديوب، وتتويجه بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، إذ فضّل الجهاز الفني أن يكون أول تدريب عقب الراحة عبارة عن تدريبات خفيفة للاعبين، خصوصاً أن اللاعبين الدوليين خاضوا فترة مضغوطة في الفترة الماضية، باللعب مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم أمام اليابان وأستراليا، ثم العودة قبل مباراة الشباب في نهائي كأس الخليج العربي بيومين، بينما تنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام الوصل في صراع حسم الوصافة، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يأتي «الإمبراطور» خلفه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويأمل «الفرسان» أن يحقق الفوز بهدف مواصلة الضغط على المتصدر الجزيرة، على أمل أن يتعثر أمام دبا الفجيرة.