بتريسكو: النصر يعاني الغيابات المؤثرة

أكد مدرب النصر، الروماني بتريسكو، أن فريقه لا زال يعاني من الغيابات المؤثرة، بسبب الإصابات، إذ لم تكتمل صفوف الفريق حتى الأن خلال فترة التوقف الأخيرة والذي أجرى خلالها فترة اعداد داخلياً تخلله خوض مباراة ودية، أستعداداً لمباراة اتحاد كلباء في الجولة 22 من الدوري يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الغيابات أصبحت جزء من الفريق طوال الفترة الأخيرة.

وقال بتريسكو، لـ «الإمارات اليوم»: «خاض فريق النصر فترة اعداد جيدة خلال التوقف، وأتمنى أن تكون إيجابية على اللاعبين في مباريات الدوري، ولكن لازالت هناك غيابات مؤثرة على الفريق وهو ما جعل النصر يعاني في المباريات الأخيرة قبل توقف الدوري، ولكن عودة البرازيلي فاندرلي للمباريات نقطة إيجابية وستساعد الفريق كثيراً الفترة القادمة».

ويفقد النصر منذ فترة كبيرة عدداً من لاعبيه بسبب الإصابات وهم أحمد الياسي، علي حسين، وخالد جلال، وهو ما تسبب فقدان عدد كبير من النقاط، إلا أن الفريق يستعد الأن لخوض أهم فترات الموسم التي ستشهد مواجهة حتا في الدور قبل النهائي لكأس رئيس الدولة.

وشهد بتريسكو مباراة الأهلي والشباب في نهائي كأس الخليج العربي التي شهدت تتويج الفرسان باللقب، وقال عن هذه المباراة: «فوز سهل بالنسبة للأهلي، بعد أن استغل الفريق غيابات الشباب الكثيرة والمؤثرة خاصة البرازيلي لوفانور والإيطالي توماس، وهو ما أعطى افضلية كبيرة للأهلي في المباراة والتتويج باللقب في النهاية».