الشارقة يستعد لبني ياس في «الجيم»

أدى فريق كرة القدم بنادي الشارقة، تدريبات مكثفة لمدة نصف ساعة على صالة «الجمانزيوم» في النادي، استعدادا لمواجهة مضيفه بني ياس، يوم بعد غد في الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو على نقل تدريبات الفريق الى صالة تقوية عضلات اللاعبين، بجانب الاطمئنان على الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بالفريق.

وأكد عضو اللجنة الإعلامية في النادي عادل محمد الحمادي، أن اللاعبون انتظموا في التدريبات الأخيرة بروح معنوية عالية وجدية كبيرة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية للفريق في الدوري.

ويتطلع «الملك» إلى الابتعاد عن المنطقة الخطرة بعدما بات الفريق مهددا بالهبوط لدوري الهواة، اثر تجمد رصيده عند 20 نقط في المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري

وذكر النادي على صفحته الرسمية على «توتير» أن الفريق يتدرب للقاء بني ياس عبر التدرب في صالة الجمانزيوم في النادي.

وبدأت صفوف الفريق الشرقاوي في التدريبات الأخيرة مكتملة باستثناء غياب كل من محين خليفة وعبد الله غانم وذلك بعودة لاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن صفوف الفرق في الفترة الماضية، بسبب الإصابات من بينهم المحترف البولندي ادريان وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور.