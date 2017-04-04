نقل مباراة النصر وحتا في الكأس إلى ملعب الشباب

أكد اتحاد كرة القدم، على صفحته على «تويتر»، إقامة مباراة النصر وحتا في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة 20 الجاري، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في نادي الشباب، بدلاً من استاد راشد في النادي الأهلي.

يذكر أن النصر وحتا صعدا إلى الدور نصف النهائي على حساب العين والإمارات على التوالي، إذ فاز النصر على العين بهدف نظيف، سجله المهاجم جاسم يعقوب، فيما فاز حتا على فريق الإمارات بهدفين.

من جانب آخر، تقام مباراة الوحدة والشارقة يوم 19 الجاري، على ملعب النصر في دبي.

وكان اتحاد الكرة أنهى ترتيباته الخاصة بإقامة المباراتين، من خلال اجتماعات عدة، عقدتها لجنة المسابقات في هذا الخصوص.