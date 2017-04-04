الوهيبي: «الهيئة» تدعم الخطوات الانتقالية لاتحاد السباحة

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على تواصل تام مع الاتحاد، وتدعم كل الخطوات الانتقالية التي تقوم بها حالياً لجنة تسيير الأعمال، حتى موعد عقد الانتخابات في الثالث من مايو المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود السباحة في السنوات الأربع المقبلة.

وكان الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، قد استقبل صباح أمس في مكتبه عبدالله الوهيبي، من أجل بحث آخر التطورات في الاتحاد حالياً، والوقوف على آخر المستجدات والخطوات التي تقوم بها اللجنة.

وقال الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «اطلع الأمين العام للهيئة على الخطوات التي قامت بها اللجنة منذ أن تم تشكيلها، والوقوف على آخر المستجدات والاجتماعات الأخيرة، التي قامت بها من أجل الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للانتخابات يوم 3 مايو المقبل، كما وجه الأمين العام بعمل نظام أساسي خاص بالاتحاد للفترة القادمة مع بداية تشكيل المجلس الجديد، إضافة إلى توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي، من أجل حل أي عقبة قد تعارض عمل اللجنة في الوقت الحالي، لحين تسليم الاتحاد إلى مجلس الإدارة الجديد».

وأضاف الوهيبي: «وجه الأمين العام بفتح خط مباشر بين الاتحاد والشؤون الإدارية والقانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لحل أي عقبة أو مشكلة قد تقابل الاتحاد في عمله، وستكون هناك اجتماعات مستمرة ومباشرة بين الاتحاد والهيئة، من أجل الوقوف على كل المستجدات التي تحدث في الاتحاد».