اتحاد الجوجيتسو يتوقع مشاركة 7000 رياضي في «أبوظبي العالمية»

توقع اتحاد الجوجيتسو مشاركة قياسية في بطولة أبوظبي العالمية التاسعة لمحترفي الجوجيتسو التي تنطلق الإثنين المقبل حتى 23 الجاري بصالة آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية، قد تصل إلى أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، يمثلون 100 دولة. وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار هي الأعلى في تاريخ اللعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الجوجيتسو أمس بفندق باب البحر في أبوظبي، بحضور النائب الأول للاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس الاتحاد رئيس قطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم محمد سالم الظاهري، ومدير الأعمال المساندة بشركة الاستثمارات البترولية حمد الأحبابي، ومدير قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، والمدير التنفيذي للاتحاد فهد علي، ومدير شركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، ونجمي منتخب البرازيل في الحزام الأسود تياغو برانو وخوسيه جونيور.

وقال الهاشمي، إنه «للمرة الأولى أيضاً في تاريخ اللعبة ستقام بطولة منفصلة باراجوجيتسو لمتحدي الإعاقة على هامش البطولة الكبرى وسيشارك فيها أكثر من 60 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، وهي مبادرة قام بها اتحاد الجوجيستو لمنح هذه الفئة فرصة التعبير عن قدراتهم وأنفسهم في هذه الرياضة التي تشمل الدفاع عن النفس وبناء الجسم وتعزيز القوة والإرادة».

وقال فهد علي: «المنتخب يستعد للبطولة بمعسكر مغلق، ويشارك فيه جميع اللاعبين من مختلف الأعمار».