الإمارات اليوم

فريق اسباني يوقف انشطته الرياضية بعد الخسارة من برشلونة

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أوقف فريق إلدينسي الإسباني كل الأنشطة الرياضية في النادي عقب خسارة فريقه الأول لكرة القدم الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني أمام فريق برشلونة (ب)، بنتيجة قياسية بلغت 12-صفر، وعقب الخسارة بيوم واحد فقط أعلن النادي القرار في بيان رسمي بعد أن تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة لأول مرة منذ أن تأسس في عام 1921.

وطبقاً لما جاء في وكالة الإنباء رويترز، أن بيان النادي "بعد الاجتماع الطارئ بين أعضاء مجلس إدارة ديبورتيفو إلدينسي، تم فسخ العقد مع المجموعة الاستثمارية الإيطالية وتقرر إيقاف النشاط الرياضي للفريق الأول بشكل مؤقت".

وأعلن النادي القرار عقب الهزيمة المزلة للفريق أمام برشلونة وبكاء لاعبي الفريق خلال المباراة.

 

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