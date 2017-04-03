تنظيمي خليجي السلة يرفض أهلية اللاعبين بجوازات السفر

أقرت اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، عدم اعتماد أهلية اللاعبين المشاركين في البطولات الخليجية على أساس جوازات السفر بغض النظر عن الجنسية في الجواز، ذلك وفقاً للوائح الاتحادين الأسيوي والدولي.

وجاء ذلك في اجتماعها في دبي على هامش اجتماعات الاتحاد العربي لكرة السلة، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي محمد سعد المغيصيب، ومدير إدارة الرياضة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد علي هوبش، وممثلي الاتحادات الخليجية.

وقال القرقاوي لممثلي وسائل الإعلام، أن: "من أبرز القرارات التي اتخذت على هامش اجتماع دبي للجنة التنظيمية الخليجية، تمثل بعدم اعتماد أهلية اللاعبين المشاركين في البطولات الخليجية على أساس جوازات السفر، وذلك بالاستناد إلى لوائح الاتحادين الاسيوي والدولي، وصولاً إلى تأجيل البت في مقترح استحداث لجنة لتطوير الحكام الخليجيين والإشراف عليها أثناء البطولات، على أن يتم عرضه على اللجنة على هامش بطولة اندية التعاون التي ستقام في البحرين خلال شهر مايو المقبل".