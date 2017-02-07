أغيري: الحظوظ متساوية

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة خافيير أغيري، في مؤتمر صحافي أمس، أن «الحظوظ متساوية بين فريقه والوحدات الأردني في مباراة اليوم، خصوصاً أن الوحدات منافس جيد ويملك لاعبين لديهم خبرة طويلة، ويقودهم مدرب يعرف الكثير عن الكرة الآسيوية والإماراتية، وجاء إلى أبوظبي بمعنويات عالية بعد تخطي فريق بينجالور الهندي في مباراة الملحق الأول، وبالتأكيد سيلعب من أجل انتزاع بطاقة التأهل التي يسعى إليها الوحدة أيضاً للتواجد في البطولة بعد غياب ست سنوات».وأضاف: «الوحدة سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور وخبرة بعض لاعبيه من أجل تحقيق الفوز، والجميع لديه الرغبة القوية في التواجد بدور المجموعات في هذه البطولة، وأتمنى أن يكون الفريق في أتم الجاهزية لخوض المباراة».