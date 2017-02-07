الوحدة يسعى لحجز مقعد في دوري الأبطال بعد غياب 6 سنوات

يسعى الوحدة إلى الظهور في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسخته الجديدة 2017 بعد غياب ست سنوات، عندما يلتقي فريق الوحدات الأردني في الثامنة من مساء اليوم على استاد آل نهيان بأبوظبي، في مباراة الملحق «الثاني والأخير» المؤهل لدور المجموعات.

الوحدة تأهل لهذا الدور مباشرة بصفته ممثل الإمارات الرابع في البطولة، ويلعب المباراة على ملعبه وفقاً لتصنيف الإمارات الأعلى في المسابقة، فيما تأهل الوحدات الأردني لهذا الدور بعد تخطيه فريق بينجالور الهندي في مباراة «الملحق الأول»، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الأردنية عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

وهذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها الوحدة مباراة الملحق الثاني بعد ان واجه السد القطري من قبل في هذا الدور موسم 2015 على استاد آل نهيان أيضاً، وخسر أمامه بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 4/‏4 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويدخل الوحدة مباراة اليوم بهدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات، خصوصاً أن المباراة فاصلة ولا يوجد مجال للتعويض، ولابد فيها من فائز.

ويخوض العنابي المباراة مكتمل الصفوف لأول مرة منذ ثلاث مباريات غابت فيها القوة الضاربة للفريق في مباريات دوري الخليج العربي الأخيرة بسبب الإصابات والإيقافات، ويعود إلى صفوف الفريق نجمه التشيلي خورخي فالديفيا صانع الألعاب الذي غاب عن الفريق في ثماني مباريات متتالية، ولاعب الوسط المهاجم المجري بالاس جوجاك، وكذلك الظهير اليمن محمد برغش الذي عاني الإصابة، واحتمالات مشاركته كبيرة جداً.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدة بأسلوب هجومي من البداية مع الحذر من هجمات فريق الوحدات مع استغلال الفرص المتاحة كافة أمام المرمى، ومحاولة تسجيل هدف مبكر يريح أعصاب اللاعبين ويربك حسابات المنافس، كما يسعى الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور الكبير الذي من المتوقع أن يحضر بكثافة كبيرة لمساندة اللاعبين، كما فعل في جميع مبارياته الأخيرة بدوري الخليج العربي.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لفريق الوحدة بتشكيلة الفريق الأساسية التي يعتمد عليها منذ فترة طويلة والتي تضم راشد علي في حراسة المرمى ومحمد برغش وحمدان الكمالي وشانج ريم وأحمد راشد في خط الدفاع، وخورخي فالديفيا وسلطان الغافري ومحمد عبدالباسط وبالاس جوجاك في خط الوسط، وإسماعيل مطر أو محمد العكبري وتيغالي في خط الهجوم.

في المقابل، من المتوقع أن يلعب فريق الوحدات بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم خاصة في بداية المباراة لامتصاص حماس لاعبي الوحدة المتوقع مع فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الوحدة والقيام بهجمات مرتدة سريعة في محاولة لخطف هدف يربك حسابات منافسه.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من أستراليا يتكون من هاريد جافان جيليت حكماً للملعب، وكل من ستر نوجولو وديفيد إدوارد والش للخطوط، ومعهم العماني محمود سيد سالم المجرافي حكماً رابعاً، ويراقب المباراة القطري راشد عبيد الدوسري، ويراقب الحكام الماليزي صبح الدين بن محمد صالح.

وفي حال تخطي الوحدة لفريق الوحدات الأردني والتأهل لمرحلة دور المجموعات، سينضم إلى فرق المجموعة الرابعة التي تضم أندية الهلال السعودي وبيروزي الإيراني والريان القطري.