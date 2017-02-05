الإمارات يُحقق الـ«مراد» في ملعب الشباب

قاد المغربي، مراد باتنا، فريق الإمارات لتحقيق فوز مستحق على الشباب في ملعبه وبين جماهيره، برباعية نظيفة، أمس، في ختام الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ تمكن من تسجيل «هاترك» في الدقائق (45 و53 و87) بينما سجل الهدف الأول الأرجنتيني سيباستيان ساشا (2).

ورفع الصقور رصيده الى 12 نقطة، في المركز قبل الأخير، وتجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة.

وفشل مدرب الشباب، الصربي ميروسلاف ديكوتش، في أول ظهور رسمي له مع الأخضر، بعد توليه القيادة الفنية خلفاً للهولندي السابق، فريد روتن.

وحقق أبناء رأس الخيمة أفضل بداية ممكنه، حينما تمكن ساشا من وضع فريقه في المقدمة قبل أقل من دقيقتين على البداية، مستفيداً من عرضية عثمان سو، أودعها يمين الحارس.

وارتبك فريق الشباب بعد تلك البداية، وكاد هذا الارتباك يكلفهم هدفاً ثانياً، عندما خرج الحارس سالم عبدالله من مرماه عن طريق الخطأ لتتخطاه الكرة إلى ساشا المتحرك، لكن الدفاع تدخل وأنقذ الموقف (5).

ولم يُبدِ الأخضر أي مبادرة هجومية الا مع الدقيقة 12، حيث توغل عزيز حيدروف من وسط الملعب وسدد كرة بيساره أمسكها حارس الامارات.

ونجح الإمارات في ترجمة أفضليته الى هدف ثان، عندما تمكن مراد باتنا من استغلال ضربة ثابتة من على حافة المنطقة، نفذها بشكل رائع داخل الشباك. ودخل الشباب الحصة الثانية من المباراة باندفاعة هجومية سعياً لتقليص الفارق، وأضاع نانا بوكو فرصة أولى حينما سدد من وضعية جيدة أمام المرمى، وحولها الدفاع لركنية (47).

وعاد راشد حسن ليهدر فرصة أخرى من ضربة رأس إثر عرضية لوفانور، لعبها برأسه والمرمى مفتوح على مصراعيه، لكن الكرة مرت بجوار القائم (51).

وعكس مجريات اللقاء، تمكن الصقور من إضافة هدف ثالث من هجمة منظمة انتهت الى مراد باتنا فسدد كرة من فوق حارس الشباب بشكل رائع. وتمكن «باتنا» من أن يختتم أهداف فريقه بتسجيله الهدف من ضربة جزاء نفذها بنجاح على يمين الحارس.