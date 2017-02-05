بني ياس يعزف لحن «عبدالوهاب» في حتا

أنهى بني ياس صيام 62 يوماً، ونجح في العودة إلى لغة الانتصارات، بفوزه، أمس، على مضيفه حتا بنتيجة (1-صفر)، ضمن الجولة الـ17 من بطولة دوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

ونجح بني ياس في رد اعتباره لخسارته ذهاباً (2-3)، وتمكن السماوي من حصد نقاط ثلاثة قد تشكل فارقاً نحو مسيرة إنقاذ الموسم، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة الثامنة رغم بقائه في المركز الأخير، إلا أنه نجح في تجميد رصيد حتا عند النقطة 17 في المركز العاشر.

وجاءت البداية متكافئة وسط سيطرة الحذر على الفريقين، إلا أنه سرعان ما بدأ أصحاب الضيافة نشاطهم الملحوظ نحو مرمى الضيوف، خصوصاً في الدقيقة 14 التي كاد فيها مهاجم حتا محمد مال الله، يفتتح التسجيل بتلقيه كرة عرضية من زميله البرازيلي رافائيل داسيلفا، وضعها مال الله فوق العارضة، لتشكل هذه الفرصة جرس إنذار لبني ياس نحو جدية حتا في انتزاع الفوزَ، ليتخلى بني ياس عن حذره الدفاعي، وينطلق نحو الخطوط الأمامية مشكلاً خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى الاعصار، خصوصاً في الدقيقة 37 التي اهدر فيها الفرنسي نوفيلليو كريستوفر فرصة محققة لافتتاح التسجيل للسماوي، بتلقيه كرة عرضية داخل الستة أمتار، ليضعها خارج المرمى، إلا أن رد حتا جاء سريعاً في الدقيقة الأخيرة عبر رأسية محمد مال الله التي أنقذها ببراعة حارس بني ياس أحمد جمعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، بدا بني ياس أكثر جدية في انتزاع الفوز، وسط تراجع حتا نحو الخطوط الخلفية، لتتاح أولى الكرات الخطرة للسماوي في الدقيقة 52 مع محترفه مارك ميليغان الذي أرسل رأسية ساقطة تخطت حارس حتا عبيد ريحان، إلا أن تألق زميله سبيل غازي كان كفيلاً بإنقاذ الموقف، وقطع الكرة من على خط المرمى قبل أن تحمل الدقيقة 70 استثمار سهيل النوبي لخطأ دفاعي لسبيل غازي، انفرد على أثره النوبي بحارس الإعصار ريجان الذي نجح هذه المرة في إنقاذ الموقف، لتأتي فرحة بني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد كرات عرضية تناقلها لاعبو السماوي، لتصل أخيراً للفرنسي نوفيلليو كريستوفر الذي سددها زاحفة نحو المرمى معلنة هدف المباراة والفوز لبني ياس.