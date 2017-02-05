منصور بن محمد يتوّج كيتل بطلاً لـ «طواف دبي»

توَّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، عضو فريق إيتيكس كويك ستيب البلجيكي، الألماني مارسيل كيتل، بطلاً للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.واحتفظ الدراج الألماني، البالغ من العمر 29 عاماً، بطواف دبي للعام الثاني على التوالي، بعدما نجح في الفوز بالمرحلة الأولى والثانية والخامسة، بينما فاز جون دنكولوب بالمرحلة الثالثة، في حين ألغيت المرحلة الرابعة بسبب سوء الأحوال الجوية. حضر مراسم التتويج كل من رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، رئيس اتحاد الدراجات، أسامة الشعفار، ومسؤولون عن الشركات والمؤسسات الراعية.

ترتيب الخمسة متسابقين الأوائل 1- مارسيل كيتل «ألمانيا» - الزمن: 15:08:56 ساعة. 2- نيكولا بيوم «إيطاليا» - الزمن: 15:09:14 ساعة. 3- ديلان جورنويغون «هولندا» - الزمن: 15:09:16 ساعة. 4- غين بير «لوكسمبورغ» - الزمن: 15:09:20 ساعة. 5- اليا فيفيان «إيطاليا» - الزمن: 15:09:20 ساعة. ترتيب الفرق الخمسة الأولى 1- الإمارات أبوظبي «الإمارات» - الزمن: 7:42:39 ساعات. 2- دامنشون تادا «جنوب إفريقيا» - الزمن: 7:42:42 ساعات. 3- استانا برو «كازاخستان» - الزمن: 7:42:42 ساعات. 4- أكوابلو «إيرلندا» - الزمن: 7:42:45 ساعات. 5- بي إم ريسنغ «أميركا» - الزمن: 7:42:45 ساعات.

وكان كيتل قد تمكن، أمس، منالفوز بالمرحلة الخامسة والأخيرة، بعدما حلّ أولاً بزمن بلغ:2:34:12 ساعة، ليحتفظ بالقميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري، وهو قميص الترتيب العام للمرحلة، كما احتفظ بالقميص الأحمر الذي يعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية وترعاه «طيران الإمارات».

في حين ذهب القميص الأبيض إلى عضو فريق لوتو جيمبو، الهولندي ديلان جورنويغون، الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات، الخاص بتصنيف الدراج دون 25 عاماً، بينما نال عضو فريق باردياني الإيطالي، نيكولا بيوم، قميص علم الإمارات الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي. ويعد هذا هو الانتصار رقم 75 الذي يحققه كيتل خلال مسيرته المميزة في عالم سباقات الدراجات.

وولد مارسيل كيتل في 11 مايو 1988، ولعب لفريق ثرونغر للهواة من 2007 إلى 2010، قبل أن يبدأ حياته الاحترافية في عالم الدراجات في عام 2011 مع فريق جيانت الألماني، الذي بقي في صفوفه حتى نهاية 2015، لينتقل إلى فريق كويك ستيب البلجيكي في مطلع عام 2016.

ويزخر سجل كتيل بالعديد من الإنجازات الكبيرة، إذ حقق الفوز في 14 مرحلة في أبرز ثلاثة سباقات دراجات عالمية، وهي طواف فرنسا الدولي الذي فاز فيه بتسع مراحل في أعوام 2013، 2014 و2016، وفي طواف إيطاليا الدولي فاز بأربع مراحل في عامي 2014 و2016، ومرحلة واحدة بطواف إسبانيا الدولي في عام 2011، كما نال الدراج الألماني الميدالية البرونزية في بطولة العالم للدراجات فئة تحت 23 سنة. وقال كيتل عقب تتويجه بطواف دبي «سعيد بالإنجاز الذي حققته في طواف دبي للعام الثاني على التوالي، إنه إنجاز كبير وسيدفعني للمزيد من النجاحات في هذا العام الذي ينتظرني فيه العديد من المنافسات».

وتابع الدراج الألماني في تصريحات صحافية: «أتصور أن إلغاء المرحلة الرابعة من الطواف، لم يخدم تتويجي باللقب كما يتخيل البعض، في العام الماضي لم أخسر الكثير خلال مرحلة حتا، لكني معقرار اللجنة المنظمة بإلغاء تلك المرحلة نظراً إلى سوء الأحوال الجوية، الذي كان من الممكن أن يؤثر في حياة الدراجين، لقد كان قراراً حكيماً».