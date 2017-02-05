الشعفار: «طواف دبي» سجل أرقاماً مميزة

وصف نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي رئيس اتحاد الدراجات، طواف دبي، بأنه بات واحداً من أسرع الطوافات حول العالم.

وقال في تصريحات صحافية، سجل طواف دبي في نسخته الرابعة، أرقاماً مميزة، صنفته على أنه واحد من أسرع الطوافات، بفضل الأسماء المميزة التي شاركت هذا العام، وأصحاب الأرقام العالمية.

وأشار إلى أن «طواف دبي واصل تحقيق نجاحاته من عام إلى آخر بفضل التنظيم المثالي لمجلس دبي الرياضي، والاهتمام الكبير الذي حظي به الطواف من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شرّف الطواف بحضوره في اليوم الأول، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي».