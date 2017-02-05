«نوفو نورديسك» يحارب مرض السكري في «طواف دبي»

شارك فريق نوفو نورديسك الأميركي، في النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية التي اختتمت يوم أمس، برسالة تحمل عنوان «الأمل»، لمحاربة مرض السكري.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يشارك فيها فريق نوفو نورديسك في طواف دبي، وهو أول فريق في العالم يضم محترفي رياضة سباقات الدراجات الهوائية بكامل أعضائه من مرضى السكري.

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لفريق نوفو نورديسك، فيل ساذرلاند، لـ«الإمارات اليوم»: «شاركنا في طواف هذا العام بشعار (الأمل)، لتكون رسالة لكل مصاب بأي مرض سواء السكري أو غيره من الأمراض، أن بوسعه التغلب على المرض وقهره عبر ممارسة الرياضة».

وتابع: «مشاركة نوفو نورديسك في طواف دبي هذا العام كانت ناجحة بكل المقاييس، الدراجون كانوا متحمسين جداً للمشاركة في سباق جولة دبي هذا العام، وقد وجدوا كل الدعم، سواء من اللجنة المنظمة أو الجماهير التي كانت تتابعهم وتشجعهم».

ولفت: «طواف دبي يمثل بالنسبة لنا قيمة كبيرة ودعاية مثالية لمحاربة مرض السكري، خصوصاً أن التقارير الطبي تؤكد أن الإمارات من أكثر الدول التي يوجد فيها أشخاص مصابون بهذا المرض، لقد أظهر فريقنا الدور المطلوب منه على النحو الأمثل، لما يمكن أن يفعله أي مصاب بمرض السكري، اذ إن مهمتنا هي إعطاء الدفعة المعنوية، وتمكين مرضى السكري من أخذ المبادرة، وأتصور أن ردة الفعل من المتابعين لنا كانت إيجابية».

وشدد فيل ساذرلاند، على أن الدراجين أعضاء فريقه خاضوا منافسات الطواف خلال أيامه الأربعة من دون أي مشكلات صحية، وأكملوا السباقات حتى النهاية بصورة طبيعية.

وقال: «لدينا فريق طبي على أعلى مستوى يحرص دوماً على اتخاذ التدابير اللازمة قبل كل مرحلة من الطواف، كما يقوم هؤلاء الطبيون بمرافقة الدراجين خلال مراحل الطواف، تحسباً لتعرض أي منهم لحالات تعب أو إعياء، لكن لم يحدث أي موقف عارض خلال أيام الطواف كاملة».