الزمالك يصل أبوظبي لخوض السوبر المصري

وصلت إلى أبوظبي، أمس، بعثة فريق الزمالك المصري، لملاقاة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصرية، التي تقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، يوم الجمعة المقبل. كان في استقبال البعثة عضو مجلس إدارة النادي المشرف العام على الكرة، أحمد مرتضى منصور، ومدير الكرة، إسماعيل يوسف، ومدير التسويق، خالد رفعت، الذين سبقوا البعثة في الوصول منذ يومين، كما كان في استقبال البعثة التي رافقها عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، وفد من اللجنة المنظمة للمباراة، يضم عادل اليعقوبي وسالم النقبي من مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور الحربي (مراقب المباراة) وماجد بشير من العلاقات العامة، والمستشار عمر حسن من السفارة المصرية. وتوجه الفريق مباشرة إلى مقر إقامته بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ومنح الجهاز الفني، بقيادة محمد حلمي، اللاعبين راحة من التدريبات أمس، على أن يبدأ الفريق تدريباته اعتبارا من اليوم على ملعب نادي الضباط.