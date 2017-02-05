الإمارات اليوم

لقطات من الطواف

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■ أقام الدراج الإيطالي المعروف، بروموتو، عروضاً استعراضية بدراجته الهوائية، قبل انطلاق المرحلة الخامسة من نادي دبي الرياضي، استمرت نحو 20 دقيقة.

■ لم تشهد الجولة الخامسة من طواف دبي، أي حالات سقوط للدراجين، على العكس من المرحلة الثالثة، التي شهدت ثلاث حالات سقوط، إضافة إلى تعرض كيتل للإصابة في حاجبه.

■ حرصت العديد من المعجبات على التقاط الصور التذكارية مع الدراج الألماني كيتل، والحصول على توقيعاته، بعد فوزه بالطواف للعام الثاني على التوالي.

■ اصطفت أعداد كبيرة من الجماهير على جوانب الطريق خلال مرور الدراجين في شوارع دبي، حيث شهدت عبور الدراجين في أحياء وشوارع دبي المميزة.
 

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