أدريان

يخضع لاعب الشارقة، المحترف البولندي أدريان، لجرعات تأهيلية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة أمام الوصل، في الجولة 18 لدوري الخليج العربي، بعدما غاب عن صفوف الفريق في مبارياته الماضية، أمام كل من حتا والشباب والظفرة، في الدوري، بداعي الإصابة في عضلة الساق وكدمة في الوجه.

اجتماع

تعتزم اللجنة المؤقتة لشركة كرة القدم في نادي الشباب، عقد اجتماع موسع مع جماهير النادي، للاستماع إلى مقترحاتها بشأن الموسم الجديد وفتح صفحة جديدة معها، لضمان مواصلة الدعم للفريق الأول خلال مشواره هذا الموسم الذي تنتظره خلاله مباراة نهائي كأس الخليج العربي أمام الأهلي، في الأول من أبريل المقبل.

باربوسا

حرص البرتغالي، هيلدر باربوسا، على حضور مباراة الوصل والوحدة، أول من أمس، إذ إنه لا يرتبط بأي فريق في الوقت الحالي، بعد خروجه من قائمة الفهود في فترة الانتقالات الشتوية.

سالمين

غاب علي سالمين عن مباراة الوصل والوحدة بصورة مفاجئة يوم المباراة، بعدما كان ضمن قائمة «الإمبراطور»، وذلك بسبب وفاة خاله، وفقاً لما نشره لاعب الفهود على حسابه في «إنستغرام».