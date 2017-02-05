36 لاعباً في البطولة الخليجية لألعاب القوى

أعلن نادي البطائح، أمس، عن اكتمال ترتيبات استضافة بطولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للرجال والشباب خلال الفترة من 14 ولغاية 17 فبراير الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى ومجلس الشارقة الرياضي.

وقال الأمين العام لتنظيمية دول مجلس التعاون الخليجي صالح محمد حسن، في مؤتمر صحافي، أمس، حضره رئيس مجلس إدارة نادي البطائح حمد سالم بن حمودة، ورئيس برنامج محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية فاطمة بوحجير، إن «المنتخب الوطني سيشارك في البطولة بقائمة تضم 36 لاعباً بين 648 لاعباً، بجانب الوفود الإدارية والفنية والتحكيمية والطبية».