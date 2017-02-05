4 إصابات أساسية وراء انسحابات اللاعبين من بطولات الغولف

كشف خبراء في لعبة الغولف أن عدم التعافي بصورة كاملة من أربع إصابات رئيسة ممثلة بالظهر والكتف ومعصم اليد والقدم، تتسبب في انسحاب لاعبين حتى البارزين منهم في بطولات عالمية، بالصورة التي شهدتها النسخة 28 من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، التي يسدل الستار عنها مساء اليوم، بعد أن اضطر النجم الشهير تايغر وودز، إلى إعلان انسحابه أول من أمس، جراء تجدد الألم في إصابة سابقة تعرض لها قبل 17 شهراً.

بطل جديد يلوح في الأفق تترقب البطولة اليوم انضمام بطل جديد لرفع كأس «الدلة» الشهير، ليصبح الفارس رقم 23 بتاريخ البطولة، خصوصاً بعد أن نجح المصنف الخامس عشر عالمياً، الإسباني سيرجيو غارسيا، يوم أمس، ومع نهاية الجولة الثالثة، في اعتلاء صدارة الترتيب العام المؤقت برصيد 12 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ثلاث ضربات تحت المعدل على مواطنه وصاحب التصنيف 142 عالمياً ناتشو إلفيرا، فيما اقترب المصنف الرابع عالمياً السويدي هنريك ستينسون من حلم تكرار إنجازه في 2007 وحصد اللقب للمرة الثانية، بعد أن تقدم للمركز الثالث في الترتيب العام برصيد ثماني ضربات تحت المعدل.

وقال لاعب الغولف الأسبق والمدرب الحالي للمنتخبات المحلية الجنوب إفريقي غريغ هورنورلـ«الإمارات اليوم» إن: «إصابة الظهر هي الأكثر شيوعاً بين لاعبي الغولف، لأن اللاعب يحتاج إلى حالة الدوران الكامل مع العزم، خصوصاً عند تسديد الضربة الأولى من نقطة الانطلاقة، ما يترتب على اللاعب عند تعرضه للإصابة أخذ الوقت كافياً للتعافي منها، ومن ثم الخضوع لتدريبات إعادة التأهيل، إذ إن عدم الشفاء التام قد يعرضه لتكرار الوقوع فيها عند أول منافسة يدخلها».

وأضاف: «بصورة عامة ما حدث لأسطورة الغولف تايغر وودز في غولف دبي أمر طبيعي، إذ إن عودة الشعور بالألم في الظهر هي إنذار بأن الإصابة التي غيبته عن البطولة طوال الـ17 شهراً الأخيرة لم تُشف تماماً، خصوصاً أن المنافسات في دبي خلال الجولة الأولى ترافقت برياح شديدة، ما أجبر اللاعبين على تسديد كرات بغاية القوة للتغلب عليها».

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الغولف عادل الزرعوني، إن «إصابات الظهر والكتف والمعصم وصولاً للقدم، من أكثر الإصابات التي يمكن للاعب الغولف التعرض لها، وهي ذاتها التي قد تجبر اللاعب على إعلان انسحابه حال لم يتم التعافي منها بصورة تامة، أو حال تكرار التعرض للإصابة ذاتها».

وأكمل: «عضلات الظهر، بجانب التركيبة العظمية له، من أبرز الركائز التي يستند إليها لاعب الغولف بصورة دائمة، وأي خلل فيها يؤثر في دقة ضرباته، ما ينعكس سلباً على أدائه، فكيف بالتعرض للإصابة على صعيد هذه المنطقة من الجسم، التي لا يمكن للاعب العودة لممارسة اللعبة ما لم يتم الشفاء منها بصورة كاملة؟».

وفي السياق ذاته، تحدث لاعب المنتخب الوطني وحامل كأس رئيس الدولة لنسخة العام الماضي، راشد حمود، قائلاً: «سبق لي التعرض لإصابات خلال مشواري في اللعبة الممتد أربع سنوات، لكنها لم تكن بتلك القوة التي عانى منها النجم الأميركي وودز، وبصورة عامة، لا يمكن للاعب الغولف البقاء ضمن دائرة المنافسة إذا كان لديه نقاط ضعف في مناطق الظهر والكتف والمعصم والقدم، التي تعد من المناطق الحساسة في جسم اللاعب، والتي يعول عليها سواء في التسديدات البعيدة، أو على صعيد دقة التسديدات القصيرة نحو إدخال الكرة في الحفر».