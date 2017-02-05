منتخب الدراجات إلى الهند للمشاركة في بطولة آسيا

يتوجه منتخب الدراجات عصر اليوم إلى الهند للمشاركة في بطولة القارة الآسيوية للمضمار التي تنطلق بعد غد في نيودلهي، وذلك على مستوى الكبار والشباب والإناث وبعناصر محدودة.

ويترأس الوفد عضو مجلس الإدارة نايف عبدالعزيز جكه، ويضم مدير المنتخبات الوطنية علي سعيد الوالي، والمدرب العام عبدالله سويدان، ومدربة الإناث سناء المرداسي، والفني ميكانيكي جمال زرواطي، وثنائي منتخب الكبار يوسف محمد ميرزا، وبدر محمد الحمادي، ودراج منتخب الشباب راشد عبدالله سويدان، بالإضافة إلى أربع لاعبات هن: شيخة عيسى، وطرفه محمد، وصفية مختار الصائغ، ومها خالد الظاهري.

ويأمل اتحاد الدراجات تحقيق نجومنا نتائج متميزة في البطولة تتناسب مع الطموحات المرجوة، حيث تنعقد الآمال على نجاح قائد المنتخب يوسف محمد ميرزا في المنافسة بقوة لحصد ميدالية ذهبية للإمارات على المستوى القاري، وتحقيق النجم المخضرم بدر محمد الحمادي ميدالية أخرى لاسيما بعد عودته لمستواه المتميز الذي ظهر به في بطولة التعاون للمضمار وطواف دبي الدولي، ومنافسة نجم المستقبل راشد عبدالله سويدان في سباقات الشباب، وسعي إناث الإمارات للفوز بالميدالية القارية الثانية في المشاركة الثانية لهن في البطولات الآسيوية، للتأكيد على تطورهن إلى المستوى الأفضل.