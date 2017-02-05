الإمارات تهيمن على مهرجان الشارقة الصحراوي

حظيت الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي 2017»، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس في صحراء البداير بإمارة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 65 متسابقاً ينتمون إلى ست دول. واكتسح المتسابقون الإماراتيون المنافسين في سباقات المركبات الصحراوية، إذ حصد كل من ماجد الميزة وحسن لوتاه ومحمد المهيري المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في سباق المركبات من فئة UTV، في حين حل الإماراتيان عبيد الكتبي ومنصور سويدان في المركزين الأول والثاني من سباق المركبات من فئة ATV، واقتنص الكويتي فهد المسلم المركز الثالث.