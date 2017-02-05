زوران: الفوز بلقب الدوري ليس بيدي فقط

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إن «الفوز بلقب دوري الخليج العربي هذا الموسم ليس بيدي فقط»، بل إنه أمر مرتبط بقوة الفريق ككل، واستعداده للفوز في كل المباريات المقبلة، شريطة تعثر الجزيرة المتصدر.

9 مباريات متبقية في الدوري ستلعب دوراً كبيراً في تحديد قدرة العين في المنافسة على اللقب.

وكان العين قد حافظ على حظوظه في المنافسة على درع الدوري، بعد الفوز على ضيفه النصر بـ3-0 ضمن الجولة الـ17، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويحافظ على فرق النقاط السبع مع الجزيرة المتصدر. وكانت هذه المباراة الأولى للمدرب زوران في مسيرته مع العين، بعد أن حل خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش.

بتريسكو: غياب فاندرلي مؤثر قال مدرب النصر، الروماني بتريسكو، إن: غياب البرازيلي فاندرلي أثر في الفريق. وتابع في تصريحات صحافية: إذا غاب البرازيلي كايو، 10 مباريات، قطعاً سيتأثر العين، وهو ما يحدث معنا». وأضاف «لست سعيداً عن موقعنا الحالي في جدول الترتيب، طموحاتنا أكثر، لكن هناك ظروفاً لم تساعدنا في ذلك ونأمل أن يتحسن في الجولات المقبلة، ومشاركة كيمبو المتأخرة تعود إلى غيابه عن التدريبات، بسبب وفاة شقيقته».

وتابع زوران في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «القرار ليس بيدي وحدي، لكن بيد فريق متكامل يمتلك الإمكانات العالية والثقة والرغبة وروح التحدي، فنحن مطالبون بتحسين مردود الفريق، وإذا أردنا أن نحقق اللقب فلابد من الفوز بجميع المباريات التسع المقبلة».

وتابع «خلال ثلث الساعة الأولى من بداية المباراة كانت المواجهة صعبة بالنسبة لفريقي، المنافس نجح في تهيئة فرص عدة أمام مرمانا، وبعد ذلك تمكنا من فرض سيطرتنا حتى نهاية المواجهة، وصنعنا العديد من الفرص، ونجحنا من خلالها في ترجمة ثلاثة أهداف».

وتابع «أود أن أهنئ لاعبي فريقي والجماهير العيناوية بمناسبة الفوز المهم الذي تحقق على حساب منافس قوي الليلة، الفوز في أي مواجهة خلال المرحلة المقبلة يعزز من فرص الفريق في المنافسة، والخبر الجيد أن بعض اللاعبين الذين ابتعدوا عن قائمة العين كمهند العنزي والأحبابي وأسبريلا، بداعي الإصابة سيعودون خلال فترة وجيزة، الأمر الذي سيعزز من قوة الفريق، ويمنحنا خيارات ممتازة في القائمة خلال المرحلة المقبلة».

وأعرب من جانبه قائد فريق العين، عمر عبدالرحمن، عن سعادته بتحقيق الفوز على النصر في الظهور الأول للمدرب الجديد، مضيفاً في تصريحات صحافية: «الجزيرة فاز وفارق النقاط عاد للسبع، لم يتغير شيء في جدول الترتيب، نحن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، ونحقق الفوز في المباريات التي تنتظرنا».

وأوضح من جانبه رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، غانم الهاجري، أن العلاقة مع نادي النصر، قوية ولا تتأثر بأي شيء، مؤكداً متابعته مع رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر حميد الطاير، للمباراة معاً، ومنهياً بذلك شدة التصريحات المتبادلة بينهما أخيراً، على خلفية قضية البرازيلي فاندرلي.

وتابع في تصريحات صحافية: «من الممكن أن تشهد العلاقة بعض الأمور، لكن تظل مستمرة ولا يؤثر فيها شيء». وتعليقاً على حظوظ «الزعيم» في تحقيق لقب الدوري، قال «أنا واثق بأن فريقنا قادر على المنافسة، فهنالك حالياً تسع مباريات، الجزيرة يقدم مستويات رائعة، لكن اللقب حتى الآن في الملعب».

الطاير يطالب بالإسراع في البت بقضية فاندرلي

جدّد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، حميد الطاير، مطالبة نادي النصر بالإسراع في إصدار القرار الخاص بقضية البرازيلي فاندرلي، على خلفية شكوى نادي العين في قانونية مشاركة اللاعب في لقاء الفريقين بالكأس، والتي انتهت بفوز النصر في ربع النهائي.

وقال في تصريحات صحافية: «مهما حاولنا إبعاد اللاعبين والجهاز الفني عن قضية فاندرلي، إلا هذه الأمور تكون مؤثرة، فغياب المهاجم الهداف، وتعليق نتيجة مباراة الكأس، وتأخير إصدار القرار كلها تؤثر.. في تقديري إن تأخير القرارات، يجب أن تتم مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية، حتى لا يكون مصير الأندية معلقاً لمثل هذه الفترة الطويلة».

واستغرب حميد الطاير تأخير القرارات، وقال «لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى كل هذه الدراسة، القضية واضحة، وأنا متأكد من أن القرار سيكون مرضياً لنادي النصر، نحن متفائلون».