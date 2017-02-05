تين كات: نتمنى أن تجد «المحترفين» حلاً للبرمجة المضغوطة

قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي تين كات، إن فريقه حقق الأهم من مباراة كلباء، بالفوز والحصول على النقطة 44، وحافظ على فارق النقاط السبع مع العين أقرب ملاحقيه على قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

44 نقطة برصيد الجزيرة في صدارة الدوري، متقدماً بسبع نقاط على العين الثاني. غوران: من الصعب مجاراة فريق بحجم الجزيرة أكد المدير الفني لفريق الكرة باتحاد كلباء، غوران، أن الهزيمة من الجزيرة متصدر جدول ترتيب فرق الدوري ليس مشكلة كبيرة على الإطلاق، خصوصاً في ظل صعوبة مجاراة فريق بحجم وقوة الجزيرة ونجومه في مختلف الخطوط على ملعبه، وبين جماهيره. وقال في المؤتمر الصحافي: حاولنا الدفاع بشكل جيد، والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن مهارة وخبرة لاعبي الجزيرة لم تمكنا من تنفيذ التكتيك الذي حاولنا اللعب به. وأضاف: رغم الخسارة إلا أن فريقنا لايزال يمتلك فرصة الوجود في الدوري، خصوصاً أن موقفه لم يتغير في الترتيب، وسنسعى لتحقيق الهدف بحصد أكبر عدد من النقاط.

وانتقد تين كات برمجة المباريات المحلية والقارية، محذراً من أنها ستؤثر بشكل سلبي في فرق الإمارات، وكذلك المنتخب، وقال في المؤتمر الصحافي: من المؤكد أن الجزيرة سيتدرب بشكل طبيعي خلال الأسبوع المقبل، ولم يحدث ذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، والفريق سيخوض ثلاث مباريات في أقل من 10 أيام، وهو أمر صعب للغاية، ونتمنى أن تجد لجنة المحترفين حلولاً للبرمجة المضغوطة، من أجل مصلحة الأندية والمنتخب، لاسيما أن هناك أكثر من فريق ينافس في أكثر من جهة، سواء محلية أو قارية.

وتابع: افتقد الجزيرة اللمسة الأخيرة في هجماته المتلاحقة على مرمى كلباء طوال المباراة، وكان يمكن للفريق إضافة المزيد من الأهداف، وأن تصل النتيجة إلى فوز الجزيرة بأربعة أو أكثر، لو وُفق المهاجمون في استغلال الفرص العديدة التي أتيحت لهم.

وأضاف: كان يجب على لاعبينا التركيز في لقاء كلباء بالطريقة نفسها التي يركزون بها أمام الأهلي والعين، وكذلك بقية الفرق المنافسة على قمة الدوري. وقال: ما أسعدني هو مواصلة الفريق للانتصارات، واستمرار الحلم الجميل بالفوز بالدوري، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستشهد خيارات كثيرة ستتاح لنا في الفترة المقبلة لتقوية خطوط الفريق، بعد عودة بارك يونغ وعبدالله موسى، الذي سيشارك مع فريق 21 سنة، مؤكداً أنه سيختار الأفضل والأنسب والأجهز في الجولات الصعبة المقبلة.