الطاير يطالب بالإسراع في البت بقضية فاندرلي

جدّد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، حميد الطاير، مطالبة نادي النصر بالإسراع في إصدار القرار الخاص بقضية البرازيلي فاندرلي، على خلفية شكوى نادي العين في قانونية مشاركة اللاعب في لقاء الفريقين بالكأس، والتي انتهت بفوز النصر في ربع النهائي.

وقال في تصريحات صحافية: «مهما حاولنا إبعاد اللاعبين والجهاز الفني عن قضية فاندرلي، إلا هذه الأمور تكون مؤثرة، فغياب المهاجم الهداف، وتعليق نتيجة مباراة الكأس، وتأخير إصدار القرار كلها تؤثر.. في تقديري إن تأخير القرارات، يجب أن تتم مناقشته في اجتماع الجمعية العمومية، حتى لا يكون مصير الأندية معلقاً لمثل هذه الفترة الطويلة».

واستغرب حميد الطاير تأخير القرارات، وقال «لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى كل هذه الدراسة، القضية واضحة، وأنا متأكد من أن القرار سيكون مرضياً لنادي النصر، نحن متفائلون».